Phúc Khang Corporation tiếp tục hành trình “Green Study Tour – lan tỏa tri thức xanh” trong mùa hè 2023

Phuc Khang Corporation là đơn vị đồng hành cùng sự kiện Xưởng Thiết Kế Mùa Hè Xanh 2023.

Xưởng thiết kế Mùa hè xanh 2023 – Đồng hành với gần 150 sinh viên kiến trúc trẻ tài năng

Ngày 8/7, tại hội trường Green Gallery (số 42 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM) thuộc Phuc Khang Corporation (PKC), đã diễn ra sự kiện Báo cáo kết quả Thiết kế kết hợp với Triển lãm trưng bày sản phẩm và Lễ trao giải cuộc thi Xưởng Thiết Kế Mùa Hè Xanh 2023 (Green Summer Design Studio).

Nhà phát triển Công trình xanh PKC, với tư cách đơn vị đồng hành xuyên suốt chương trình, đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi, để các nhóm sinh viên nghiên cứu, phát triển và trình bày kết quả đề tài của mình.

Xưởng thiết kế Mùa hè xanh 2023 lấy chủ đề là "Thiết kế kiến trúc hướng tới Low-Carbon". Cuộc thi đã quy tụ gần 150 sinh viên kiến trúc đến từ 5 trường đại học uy tín hàng đầu TP.HCM và các tỉnh thành lân cận, gồm: Trường ĐH Việt Đức; Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM; Trường ĐH Tôn Đức Thắng; Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Đồng hành cùng các trường đại học, ngoài PKC còn có Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam, bên cạnh đó còn có các đơn vị cố vấn chuyên môn là đại diện đến từ Chương trình Đào tạo Công trình Xanh EDGE (của Tổ chức Tài chính Quốc tế hợp tác với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australian - DFAT), Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) và Trường ĐH Bắc Carolina tại Charlotte (UNCC, Hoa Kỳ).

Một trong 2 địa điểm được chọn để nghiên cứu và thiết kế công trình nhỏ (pavilion) chính là khu công viên bền vững dọc bờ sông trong dự án Diamond Lotus Riverside (49C Lê Quang Kim, P.8, Q.8, TP.HCM) của PKC. Tại đây, các nhóm sinh viên đã thực hiện thiết kế một không gian sinh hoạt cộng đồng xanh cho cư dân theo hướng phát thải thấp, ứng dụng EDGE App.

Với tâm huyết của ban tổ chức cùng những hướng dẫn chất lượng của các chuyên gia, giảng viên và sự hỗ trợ tận tâm của các đơn vị tài trợ, đồng hành trong đó có PKC, chương trình workshop đã thành công tốt đẹp. Các sinh viên trẻ ngành kiến trúc được dịp trải nghiệm, thỏa sức khám phá và sáng tạo những ý tưởng mới, có giá trị thực tiễn.

Đã có 10 giải thưởng chính và 3 giải đặc biệt được trao cho các tác phẩm và thiết kế xuất sắc trong cuộc thi.

Đồng hành cùng Xưởng thiết kế Mùa hè xanh hằng năm là một phần trong chiến lược CSR - thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Phuc Khang Corporation.

Riêng trong năm 2023, hoạt động này cũng là sự kiện tiếp nối của chuỗi "Green Study Tour" do PKC phát động và chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, nhằm lan tỏa tri thức xanh đến với thế hệ trẻ.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu (váy hồng – bìa phải) trao giải thưởng cho nhóm có tác phẩm xuất sắc nhất thực hiện đề tài: "Thiết kế một không gian sinh hoạt cộng đồng xanh cho cư dân theo hướng phát thải thấp, ứng dụng EDGE App"

"Green Study Tour" 2023: PKC và khát vọng lan tỏa tri thức xanh đến thế hệ trẻ trong và ngoài nước

Trước Xưởng thiết kế Mùa hè xanh 2023, PKC cũng đã đồng hành cùng nhiều trường đại học uy tín tổ chức các chương trình kiến tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế cho sinh viên trong và ngoài nước. Những chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động "Green Study Tour" 2023 đã được Nhà phát triển Công trình xanh PKC khởi động.

Chuỗi hoạt động này đặt trọng tâm vào thế hệ trẻ, mầm xanh tương lai của đất nước, là một phần quan trọng trong chiến lược thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Mở đầu chuỗi chương trình lan tỏa tri thức xanh 2023 là workshop quốc tế "Quy hoạch đô thị cho Thủ Thiêm trong tương lai tại TP.HCM" ("Urban Planning Projects for a Future Thu Thiem in HCMC"). Chương trình diễn ra tại hội trường Green Gallery (số 42 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM) vào sáng ngày 15/5/2023. Workshop thuộc Chương trình đào tạo Quy hoạch Đô thị của Khoa Đô thị và Du lịch, Trường đại học Quebec (Montreal, Canada), dưới sự đồng hành của Trường đại học KHXH&NV và Trường đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, GreenViet Ltd. và PKC.

Cũng trong chiều ngày 15/5/2023, PKC tiếp tục đón đoàn khách quốc tế bao gồm các giáo sư và hơn 60 sinh viên của Trường đại học Hochschule Darmstadt (CHLB Đức) cùng Trường đại học Việt Đức đến tham quan trải nghiệm thực tế tại công trình xanh Diamond Lotus Riverside (49C Lê Quang Kim, P.8, Q.8, TP.HCM).

Trong chương trình, đoàn khách quốc tế đã được tham quan, trải nghiệm tại công viên bờ sông, không gian tiện ích và các căn hộ mẫu; nghe thuyết trình về các tiêu chí đánh giá công trình xanh LEED (Hoa Kỳ) và LOTUS (Việt Nam) đã được áp dụng tại dự án, các đặc tính xanh và những giá trị thực chứng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện - nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng…

Sau đó, "Green Study Tour" 2023 tiếp tục được diễn ra đều đặn với các hoạt động kiến tập, tham quan và trải nghiệm thực tế cho sinh viên các trường đại trong nước.

Có thể kể đến như: "Chương trình kiến tập cho sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng - Trường đại học Công nghiệp TP.HCM", với sự tham gia của hơn 80 sinh viên; Tour tham quan, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế tại Diamond Lotus Riverside của hơn 80 vị khách là giảng viên, sinh viên của các Trường đại học Văn Lang, Trường đại họcThủ Dầu Một và Trường đại học Bách khoa ĐHQG-TP.HCM.

"Green Study Tour" 2023 diễn ra sôi nổi với các hoạt động kiến tập, tham quan và trải nghiệm thực tế của sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước

PKC được biết đến là Nhà phát triển Công trình xanh tiên phong tại Việt Nam với hơn 14 năm theo đuổi sứ mệnh: "Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu".

Tương ứng với từng giai đoạn cụ thể, doanh nghiệp luôn nỗ lực, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện trách nhiệm xã hội trên nhiều mặt trận, lĩnh vực khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, PKC tập trung vào mục tiêu lan tỏa sâu rộng tri thức xanh đến thế hệ trẻ, lồng ghép chiến lược bồi dưỡng, đào tạo thế hệ tương lai cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.