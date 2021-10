CEO Phuc Khang Corporation: “Khi dịch bệnh được kiểm soát sẽ là cơ hội để doanh nhân, doanh nghiệp tăng tốc phát triển”

Tại lễ kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam do Hiệp Hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức vào 13/10, CEO xanh Lưu Thị Thanh Mẫu đại diện Phuc Khang Corporation vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM dành cho tập thể có nỗ lực đóng góp cùng thành phố chống dịch, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép an an toàn.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu (áo xanh ở giữa) đại diện tập thể Phuc Khang Corporation nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM vì đã nỗ lực đóng góp cùng thành phố chống dịch, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép an toàn Lễ kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2021) được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom và livestream. Với chủ đề: "Doanh nhân TP.HCM: Đoàn kết - Trách nhiệm - Năng động - sáng tạo", lễ kỷ niệm đã vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp đã cố gắng duy trì sản xuất và đóng góp cho công tác phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội của người dân trong thời gian qua.

Phuc Khang Corporation là nhà phát triển công trình xanh với sứ mệnh: "Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu". Trong đại dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của CEO xanh Lưu Thị Thanh Mẫu và Ban lãnh đạo, tập thể Phuc Khang Corporation đã có hàng loạt những hoạt động thực hành trách nhiệm xã hội thông qua chiến dịch "Trái tim xanh tình nguyện". Phuc Khang Corporation đã ủng hộ hơn 20 tỷ đồng phối hợp cùng các cơ quan ban ngành trao tặng trang thiết bị y tế cao cấp, đáp ứng đúng nhu cầu cứu chữa người bệnh kịp thời, hiệu quả và có giá trị sử dụng bền vững cho các bệnh viện tuyến đầu tại TP; đồng hành cùng hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn TP.HCM mang hơn 20.000 suất ăn dinh dưỡng đến với lực lượng phòng chống dịch, người dân tại các khu phong tỏa; trao tặng hơn 500 giường bệnh, 2.000 bộ test Covid, 5.000 suất ăn cho các khu cách ly, hơn 40 tấn rau sạch gửi đến Quý cư dân và CBNV… Chính tinh thần trách nhiệm, "Cho đi trong yêu thương" và "Trao tặng vô điều kiện", tập thể Phuc Khang Corporation vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM vì đã nỗ lực đóng góp cùng thành phố chống dịch, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép an toàn. CEO Lưu Thị Thanh Mẫu đã đại diện tập thể Phuc Khang Corporation nhận bằng khen của thành phố, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về một đội ngũ nhiều năng lượng, sáng tạo và luôn dấn thân trong hành quân chung cùng nhân dân thành phố. CEO Lưu Thị Thanh Mẫu đại diện Phuc Khang Corporation phát biểu trước lãnh đạo thành phố trong lễ kỷ niệm 17 năm ngày doanh nhân Việt Nam do HUBA tổ chức Chia sẻ với lãnh đạo thành phố, cộng đồng các doanh nhân, doanh nghiệp TP.HCM, bà Lưu Thị Thanh Mẫu bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng vào một tương lai gần khi dịch bệnh được kiểm soát, những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, sẽ là cơ hội quan trọng để các doanh nhân, doanh nghiệp tăng tốc phát triển. Với một tập thể trách nhiệm, sáng tạo và không ngừng đổi mới, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu cam kết trong thời gian tới Phuc Khang Corporation sẽ tiếp tục chinh phục hành trình phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Đồng thời, qua đây bà Mẫu cũng mong muốn sẽ cùng với các doanh nhân khác tiếp tục chiến đấu trên cả hai mặt trận an sinh xã hội và kinh tế vì sự phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp và thịnh vượng cho nền kinh tế thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Bà Lưu Thị Thanh Mẫu - CEO Phuc khang Corporation và ý tưởng khởi tạo Vietnam Square 01/03/2017 10:05

