Phùng Thiệu Phong nhanh chóng tìm vợ mới hậu ly hôn Triệu Lệ Dĩnh?

Sau 1 tuần kể từ khi cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn nhưng lý do thực sự vì sao tình cảm của họ rạn nứt vẫn chưa được công khai. Netizen vẫn liên tục phân tích những lý do, bê bối xung quanh cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của 2 người.

Trang 163 mới đây đã đăng tải thông tin cho hay, Phùng Thiệu Phong đang rục rịch muốn tái hôn ngay sau khi chia tay Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình không khỏi bàng hoàng. Theo đó, Phùng Thiệu Phong bị bố mẹ thúc giục mau chóng kết hôn lần nữa. Về phía nam diễn viên, anh cũng cho thấy mình đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân thứ 2 sắp tới.

Cũng theo trang 163, vợ tương lai của Phùng Thiệu Phong phải đạt được các yêu cầu do gia tộc nhà anh đặt ra như biết chăm lo cho gia đình và chăm sóc cho chồng thật tốt, cũng có nghĩa là không màng sự nghiệp, hoàn toàn chăm lo cho chồng con. Chính thông tin này khiến cho cư dân mạng càng khẳng định cặp đôi Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh chia tay vì nữ diễn viên này quá để ý tới sự nghiệp của bản thân, cô nhanh chóng trở lại showbiz ngay sau khi sinh con.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện xinh tươi hậu ly hôn

Trước đó, theo Sina, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi công khai lộ diện đến trường quay show Chăm sóc tủ lạnh (Please Take Care of My Refrigerator) bản Trung Quốc vào chiều 30/4. Khác với phong cách “trùm kín mít” tại sân bay khi mới công khia ly hôn, nữ diễn viên lần này xuất hiện với trạng thái sang chảnh và cuốn hút. Người đẹp nổi bật với lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên làn da trắng hồng cùng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

Sau khi chia tay, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tất bật với công việc. Các phim có sự góp mặt của nàng “Hoa Thiên Cốt” như Hạnh phúc đến vạn gia và Lý tưởng chiếu rọi Trung Quốc đều được khán giả kỳ vọng. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh còn bị đồn nhận dự án Trường tương tư, hợp tác cùng Tiêu Chiến. Về phía Phùng Thiệu Phong, những dự án của tài tử 43 tuổi như Cùng nhau, Cửu Châu chu nhan ký… cũng rục rịch ra mắt.