Phương Anh Đào: "Bất ổn nhất là cảnh nóng với Tuấn Trần phải quay mất 4 ngày"

Phương Anh Đào vừa trờ thành "nàng thơ" của Trấn Thành sau khi đảm nhận vai Mai trong phim điện ảnh cùng tên. Ảnh: NVCC

Khá nhiều người trong nghề vừa qua đã tỏ ý khen ngợi Phương Anh Đào trong vai diễn Mai, cảm xúc của bạn thế nào?

- Đương nhiên là tôi rất vui, rất hạnh phúc và vô cùng biết ơn. Tôi luôn trân trọng mọi lời phản hồi hay nhận xét của mọi người, từ những anh chị có chuyên môn đến các khán giả đại chúng vì tất cả điều đó đều đem đến cho tôi những bài học, trải nghiệm khác nhau.



Nhiều lời khen của giới chuyên môn cho rằng, vai Mai là một vai đã khiến bạn tỏa sáng rực rỡ so với các vai trước đó. Cá nhân bạn cảm thấy vai Mai khác gì so với các vai trước để nhận được lời khen này?



- Tôi luôn muốn mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều phải mang tới một hình ảnh mới, một nhân vật hay câu chuyện mới. Nên ở mỗi vai diễn cũng đều sẽ có những câu chuyện, những cảm xúc riêng không thể so sánh được. Đối với tôi, vai Mai là một cô gái có số phận gặp nhiều trắc trở, thăng trầm và rất đặc biệt, Mai luôn mang một vẻ ngoài phong sương. Dù cuộc đời có như thế nào, cô ấy sẽ luôn có một thái độ ít nhất là trung tính hoặc lạc quan để đối mặt và bước.



Phương Anh Đào đóng vai chính Mai trong phim Tết của Trấn Thành. Ảnh: NVCC

Trong câu chuyện của Mai có cả chuyện gia đình, tình cảm lứa đôi và định kiến xã hội. Mỗi vòng tròn nhỏ đó lại mang đến những thông điệp rất khác nhau. Tôi cảm thấy rất may mắn khi mọi người có thể cảm nhận được những thông điệp, câu chuyện mà ê-kip đặt vào bộ phim này.

Có phải bạn đã tìm ra được một điều gì đó để có thể "phát sáng", bộc lộ hết năng lượng của bản thân cho dù trước kia, bạn đã có nhiều vai diễn được giải thưởng nhưng chưa nhận được tình cảm nồng nhiệt như lần này?



- Ở mỗi vai diễn, tôi đều dồn vào đó 100% năng lượng chứ không riêng gì một dự án điện ảnh nào. Việc chưa nhận được tình cảm nồng nhiệt của khán giả còn đến từ nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Là một diễn viên, tôi lại càng cố gắng để làm những bộ phim trong tương lai tốt hơn nữa.



Mọi người nhận xét rằng, Mai trong phim rất đẹp mặc dù cô ấy ăn vận khá giản dị so với nhiều vai diễn trước đây trên phim điện ảnh của bạn? Bạn có thể lý giải điều này, có phải Mai đẹp do... quay phim hay do bạn đang yêu?

- Tôi nghĩ do Mai là chính cô ấy. Như mọi người để ý trong phim thì Mai cũng được nhận xét là có vẻ ngoài xinh đẹp, cũng chính vì thế mà cô ấy cũng vướng phải không ít rắc rối. Nhưng cuối cùng, với tôi, vai Mai đẹp vì đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, đẹp vì cách cô ấy đối diện với những biến cố không mong muốn bằng một thái độ tích cực,... Nên đâu phải chỉ đang yêu thì Mai mới đẹp đâu! (cười)

Phương Anh Đào sinh năm 1992. Ảnh: NVCC

Thường được chọn vào các vai nữ có số phận đau khổ, cuộc sống khó khăn, bạn có thấy đây là thuận lợi hay khó khăn? Có bao giờ bạn chán dạng vai này không?

- Thật ra khi nhận các vai diễn này, tôi không nhìn vào sự đau khổ hay khó khăn của nhân vật. Điều thuyết phục tôi là câu chuyện, là cách nhân vật vượt qua những biến cố trong cuộc sống và truyền tải thông điệp tích cực gì đến cho khán giả.



Sắp tới, khán giả sẽ thấy Phương Anh Đào ở những khía cạnh khác. Sau những vai nặng về tâm lý hy vọng tôi sẽ được đóng những thể loại tươi vui, tưng tửng như hài, hành động hay ngôn tình chẳng hạn. Tôi muốn khai phá bản thân, làm khác đi những gì trước đó và không lặp lại chính mình.

Vai Nhàn trong Tro tàn rực rỡ và Mai trong Mai, đối với bạn bạn thấy người phụ nữ nào khổ hơn?



- Như đã nói, tôi không nhìn vào cái nền của nhân vật và cũng không đánh giá người phụ nữ nào sướng hơn hay khổ hơn. Mỗi nhân vật đều mang đến cho tôi những cảm xúc, câu chuyện và trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Điểm chung là Nhàn và Mai đều là những người phụ nữ khiến tôi rất thương!

Cách làm việc của Bùi Thạc Chuyên và Trấn Thành khác nhau như thế nào? Bạn thấy thoải mái với cách của ai hơn?



- Mỗi đạo diễn đều sẽ có phong cách làm việc riêng để khai thác hết khả năng của diễn viên khi làm việc. Tôi nghĩ bản thân mình là một diễn viên, cần có sự tin tưởng và thấu hiểu ý đồ của các đạo diễn, cùng như tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp dù ở bất cứ đâu.



Khi nhận lời làm phim của Trấn Thành, suy nghĩ đầu tiên của bạn về anh ấy là gì: Một đạo diễn mát tay phim doanh thu khủng, một người quá nổi tiếng và nhiều thị phi, một cơ hội cho hình ảnh của bạn được phổ biến rộng rãi hơn...?



- Mọi người hay nghĩ về việc làm việc với người này, người kia thì có sợ bị ảnh hưởng những điều tiêu cực hay không. Về phía mình, tôi hầu như không bận tâm đến việc đó, chỉ cho rằng đây là cơ hội đối với một diễn viên trẻ. Nếu cứ lo sợ, cơ hội sẽ không đến đâu. Còn khi làm việc chung, tôi thấy anh Trấn Thành rất dễ thương. Anh là người tận tâm, nhiệt huyết, luôn làm hết mình và cầu thị.



Phương Anh Đào mong được đóng một vai vui tươi sau rất nhiều vai đau khổ, nặng tâm lý. Ảnh: NVCC

Cảnh nóng của bạn và Tuấn Trần trong Mai mất bao nhiêu thời gian? Đóng cảnh nóng với Tuấn Trần có điều gì khác các diễn viên khác?

- Tôi nghĩ điều bất ổn nhất là cảnh nóng tưởng quay ít nhưng mất tận 4 ngày. Đạo diễn và D.O.P đều là những người duy mỹ, họ muốn cảnh đó phải thực sự cảm xúc và mãnh liệt. May mắn, kết quả là một phân đoạn đẹp mắt và không hề gây phản cảm, thể hiện một tình yêu thuần khiết giữa hai nhân vật. Xem xong, tôi cảm thấy rất tiếc cho họ.



Trên phim trường, mọi người đều rất tôn trọng tôi và Tuấn Trần, tạo môi trường làm việc thoải mái nhất có thể. Lúc quay, chỉ có một máy quay trong cảnh, tìm góc quay tốt và vẫn giữ được sự che chắn cho diễn viên. Chúng tôi không cảm thấy áp lực hay ngại ngần.

Một điều may mắn nữa là được làm việc cùng Tuấn Trần. Anh ấy làm cho tôi cảm thấy tin tưởng và thoải mái. Bước vào cảnh đó, tôi cảm thấy thực sự thoải mái.

Hai bạn có thay đổi gì về độ thân thiết trước và sau khi làm phim Mai?



- Từ đầu Tuấn Trần và tôi đều là những người khá hướng nội, ít nói. Trong quá trình quay phim, vì để xây dựng được cảm xúc cho cả 2 nhân vật, thuyết phục khán giả tin rằng đây là 1 cặp đôi yêu nhau thắm thiết nên cả hai chúng tôi cần tạo ra nhiều sự tương tác bên ngoài, gặp gỡ, đi chơi nhiều hơn. Sau khi kết thúc dự án, tôi và Tuấn Trần vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau khi có thể.



Phương Anh Đào mong năm mới bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Ảnh: NVCC

Hai bạn có nét mặt rất giống nhau, nhất là khi đi cạnh nhau? Bạn có thấy vậy không?



- (Cười) Tôi cũng không thực sự để ý điều này lắm. Nhưng nếu chúng tôi đi cạnh nhau có thể khiến khán giả nhớ đến Mai và Dương, cũng như nhớ đến những cảm xúc Mai - Dương đem lại thì đây thực sự là một thành công của chúng tôi.



Bạn thường nghỉ Tết như thế nào? Tết này bạn làm gì?



- Tết chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để được nghỉ ngơi và kết nối nhiều hơn với gia đình, bạn bè, những người thân thương. Năm nay tôi vẫn sẽ dành phần lớn khoảng thời gian ngày Tết cho gia đình của mình. À, còn là khoảng thời gian rất tuyệt vời và phù hợp để… ăn và ngủ (cười).



Bạn có thể gửi lời chúc Tết cho độc giả Dân Việt?



- Chúc độc giả Dân Việt sẽ có một năm Rồng thật thăng hoa từ sự nghiệp, cuộc sống đến tình yêu. Tôi chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khoẻ, hoàn thành được nhiều việc cho năm mới cũng như luôn tìm được sự bình yên trong tâm hồn.



Dự định trong năm tới của bạn?



- Trong năm 2024, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để bứt phá bản thân, bước ra vùng an toàn hơn nữa. Tôi cũng sẽ tiếp tục trau dồi bản thân, thử sức ở những dự án khác biệt, mới mẻ. Song song đó là cố gắng cân bằng bản thân, giữ cho mình một sức khoẻ và năng lượng tinh thần ổn định, lạc quan.

Cảm ơn Phương Anh Đào đã chia sẻ!