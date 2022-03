Phương của 'Lối về miền hoa': Thẳng thắn từ chối nếu gặp lời đề nghị khiếm nhã

Quỳnh Châu gây ấn tượng với khán giả qua vai Phương trong Lối về miền hoa bởi tính cách quyết liệt, dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi điều quan trọng trong cuộc sống của mình mà không quan tâm đến lời ra tiếng vào của người xung quanh. Là vai diễn dài hơi đầu tiên trong phim truyền hình, nên Quỳnh Châu gặp không ít bỡ ngỡ trong quá trình quay phim.

Quỳnh Châu trưởng thành hơn nhờ vai Phương trong Lối về miền hoa. Ảnh: NVCC

Lần đầu góp mặt vào vai chính trong phim truyền hình, cảm xúc của bạn thế nào?

- Đây là vai diễn chính đầu tiên của tôi trên sóng truyền hình nên tôi rất trân trọng. Khi nhận vai, tôi có chút lo lắng và hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Mặc dù lo lắng nhưng tôi luôn đặt niềm tin vào chính bản thân mình.

Vai diễn Phương trong "Lối về miền hoa" mang lại cho bạn những trải nghiệm gì?

- Qua nhân vật Phương trong Lối về miền hoa đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, trưởng thành từ cách diễn đến con người. Đặc biệt, vai diễn này đã giúp tôi có thêm trải nghiệm để tôi biết rằng, làm phim truyền hình dài tập như thế nào. Qua đó, tôi có nhiều mối quan hệ hơn, bước thêm được một bước gần hơn trên con đường sự nghiệp.

Quỳnh Châu tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội nhưng chủ yếu hoạt động ở sân khấu kịch. Ảnh: NVCC

Là diễn viên mới toanh, bạn có sợ vai diễn của mình khi lên phim không thu hút được khán giả?

- Tôi không nghĩ mình là diễn viên trẻ lên phim sẽ không được thu hút đâu. Tôi lại rất háo hức. Có chút tiếc nuối về vai diễn của tôi là vì tôi tự thấy mình chưa làm được hết sức trong khả năng của mình. Nếu đạo diễn Vũ Minh Trí mà làm tiếp thêm phần 2, tôi tin Phương sẽ có một phiên bản tốt hơn nhiều (cười).

Trong phim, bạn vào vai cô gái yêu hết mình, gạt bỏ tất cả để có được người mình yêu. Nếu ở ngoài đời bạn cũng gặp những tình huống như trương phim, bạn có như vậy không?

- Yêu hết mình thì đúng nhưng phải gạt bỏ tất cả chỉ để có được người mình yêu thì tôi nghĩ đó là sự đánh đổi quá lớn. Trong phim, Phương là người thông minh và giàu lòng tự trọng. Để cô ấy phải hành động như thế thì tình cảm đặt đúng người.

Bạn nhận ra mình có năng khiếu diễn xuất từ khi nào?

- Tôi phát hiện ra mình có sở thích diễn xuất từ năm lớp 7. Khi đó, tôi đã nghĩ đến việc sau này mình sẽ làm nghề gì và suy nghĩ kỹ rằng sở thích đó là thật sự hay chỉ là sở thích nhất thời. Nhưng càng về sau, tôi lại càng thấy mình có đam mê diễn xuất và nhận ra rằng đó là đam mê thật sự của mình.

Khi đã có câu trả lời, tôi đã quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ và cố gắng bằng mọi cách để đạt ước mơ đó của mình. Cuối cùng, tôi đã đăng kí thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và đã đỗ chuyên ngành Diễn viên. Khi đó, cảm xúc tôi như vỡ òa, rất sung sướng và hạnh phúc.

"Tôi nghĩ có nhiều cách để trở nên nổi tiếng và chọn cách nổi tiếng như thế nào là do mình quyết định" - Quỳnh Châu chia sẻ. Ảnh: NvCC

Chọn cách nổi tiếng như thế nào là do mình quyết định

Showbiz có rất nhiều thị phi, nhiều người chọn cách tạo scandal để nổi tiếng. Bạn nghĩ sao về quan điểm này?

- Tôi nghĩ có nhiều cách để trở nên nổi tiếng và chọn cách nổi tiếng như thế nào là do mình quyết định. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, đã là người nghệ sĩ thì mình hãy cố gắng nhất có thể những gì mình có để cống hiến cho nghệ thuật. Quan trọng hơn là hãy mang những giá trị nhân văn tốt đẹp nhất đến với khán giả của mình.

Có những nữ diễn viên chia sẻ, họ không ít lần nhận phải nhiều lời đề nghị khiếm nhã kể từ khi bước chân vào showbiz, còn bạn thì sao?

- Kể từ khi bắt đầu đi diễn đến bây giờ tôi may mắn chưa rơi vào hoàn cảnh như thế. Nếu chăng, không may gặp phải những lời đề nghị khiếm nhã tôi cũng sẽ thẳng thắn từ chối. Vì giá trị cuộc sống mà tôi hướng đến khác với những gì họ nghĩ.

Quỳnh Châu có một khoảng thời gian tham gia hoạt động tại Câu lạc bộ Sân khấu Thử nghiệm (hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam) . Ảnh: NVCC

Người đẹp thì luôn có nhiều cám dỗ vậy quanh, đặc biệt là những người trong showbiz, bạn có thấy vậy không?

- Theo như tôi nghĩ, dù là người như thế nào thì trong cuộc sống chúng ta sẽ không ít nhiều cũng có thể gặp phải. Đơn giản là mình như thế nào thì mình sẽ thu hút những điều như vậy đến với mình. Nên hãy cứ lạc quan và sống hết mình, cống hiến nghệ thuật một cách chân chính.

Trong quá trình đến gần với đam mê, kỷ niệm nào khiến bạn phải rơi nước mắt?

- Người đời có câu "Chặng đường nào trải bước hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai". Trong quá trình đến gần với đam mê, không riêng gì tôi mà tất cả mọi người cũng có lúc gặp khó khăn. Thú thật, tôi rơi nước mắt rất nhiều và số lần chắc không thể đếm được. Nhưng lần khiến tôi nhớ nhất đó là năm 3 đại học, tôi rơi vào trạng thái mất phương hướng, mất niềm tin vào khả năng của bản thân.

Thậm chí, có lúc tôi tưởng chừng như mình không thể vượt qua được và sẽ bỏ cuộc. Khoảng thời gian mà bản thân tôi mông lung nhất là lúc mới tốt nghiệp xong. Khi đó, tôi rất phân vân và cân nhắc khi chọn trường nhưng tôi thấy mình chậm mà chắc. Khi mình đã đủ độ chín thì không sợ không có việc làm. Nghề chọn mình nên mình cũng không thể cố chấp được.

Quỳnh Châu từng đoạt giải Huy chương bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 (vai Thái hậu Dương Vân Nga lúc trẻ trong vở kịch Lau trắng). Ảnh: NVCC

Bạn làm cách nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng?

- Tôi chưa bao giờ cân bằng được hai thứ đó. Khi cần thời gian cho công việc tôi sẽ toàn tâm toàn ý để hoàn thành nó. Đồng nghĩa với việc, khi gia đình cần mình thì mình có thể sẵn sàng gạt hết công việc sang một bên. Vì tiền có thể kiếm lại được theo thời gian còn gia đình thì không.

Khoảng thời gian khó khăn nhất đối với bạn là khi nào?

- Mỗi một khoảng thời gian sẽ có khó khăn khác nhau nên không thể so sánh. Nhưng khoảng thời gian làm phim là lúc tôi rất không ổn định về tâm lí. Khi đó, tôi tự trấn an mình bằng cách không vì mình để làm ảnh hưởng đến cả đoàn phim được. May mắn, tôi là người rất lí trí và khi bắt đầu vào việc thì tôi sẽ tập trung hoàn toàn cho công việc đó. Cứ thế, mọi lo lắng, áp lực dần dần bị lãng quên và nhường chỗ cho công việc.

Kế hoạch nghệ thuật trong thời gian tới của bạn là gì?

- Kế hoạch sắp tới của tôi là vẫn tiếp tục học tập, trau dồi bản thân và không từ chối cơ hội nào trong công việc dẫu có khó khăn tới đâu tôi cũng sẽ đi với nó tới cùng. Tôi tin rằng khi mình có năng lực thật sự thì may mắn sẽ đến.

Cảm ơn diễn viên Quỳnh Châu!