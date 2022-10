Brazil sẽ không đứng về phía phương Tây trong cuộc chiến chống Nga. Ảnh BBC

Hai ông Luis Inácio Lula da Silva và Jair Bolsonaro đã lọt vào vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống ở Brazil. Họ đạt tỷ lệ lần lượt là 48,41% và 43,22% trong hiệp đầu tiên vào ngày 2/10.



Tổng thống đương nhiệm Bolsonaro có ưu thế ở mọi bang ở miền trung tây và khá nhiều nơi ở miền nam Brazil. Ứng cử viên cánh tả của Đảng Công nhân Lula có ưu thế ở tất cả 9 bang ở đông bắc.

Ở phía đông nam, Bolsonaro giành chiến thắng ở Sao Paulo, Rio de Janeiro và Espirito Santo, trong khi Lula có lợi thế ở Minas Gerais. Khu vực miền bắc của đất nước được chia đều trong các ưu tiên.

Nhìn chung, hầu hết cư dân của các thành phố lớn và các bang công nghiệp của Brazil đã bỏ phiếu cho tổng thống đương nhiệm, trong khi các khu vực nông nghiệp nghèo hơn ủng hộ Lula.

Lula tự hào về nguồn gốc của mình. Ông là một công nhân kim loại không có bằng đại học, người đã phục vụ hai nhiệm kỳ tại chức và xây dựng một đội ngũ chuyên gia xung quanh ông.

Bolsonaro đại diện cho Đảng Tự do ít được biết đến (đã là đảng thứ chín trong sự nghiệp của ông). Ông là một quân nhân đã nghỉ hưu, một người bảo thủ, một người phản đối các chương trình nghị sự của LGBT và chủ nghĩa toàn cầu tự do. Người ta có thể so sánh ông với chính trị gia khét tiếng của Nga và hiện là Vladimir Zhirinovsky.

Việc ông suýt bằng Lula trong vòng bỏ phiếu đầu tiên gây bất ngờ cho các nhà phân tích phương Tây. Theo dự đoán của họ, ông được cho là đã thua. Tổng thống tăng phúc lợi xã hội cho người nghèo và tài trợ nhiên liệu cho tài xế xe tải. Đáng chú ý, ông đã làm điều đó với sự giúp đỡ của Nga.

Các yếu tố khác cũng góp phần vào thành công của ông Bolsonaro. Chính phủ của ông đã giảm thuế và tội phạm, ổn định nền kinh tế, từ bỏ chương trình nghị sự xanh (không cần thiết đối với nông dân phát triển rừng nhiệt đới Amazonian).

Lula biết ai đã đưa ông vào tù

Cả hai nhà lãnh đạo Brazil đều không thích "gringos". Ai giành chiến thắng ở lượt thứ hai, chiến thắng của họ sẽ có lợi cho Nga.

Lula trở lại chính trường lớn sau khi một tòa án lật lại bản án tham nhũng chống lại ông. Lula đã phải ngồi tù hai năm vì tội danh đó và dấu vết của người Mỹ trong cuộc đàn áp của Lula có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Lula hứa hẹn sẽ đưa Brazil trở lại thời kỳ mở rộng kinh tế của nhiệm kỳ tổng thống 2003-2010, mà ông đã kết thúc với tỷ lệ tán thành là 83%.

Trong một cuộc phỏng vấn với Time, khi được hỏi về Ukraine, ông Lula nói rằng không chỉ Vladimir Putin là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến. Ông nói, Mỹ và EU đều phải chịu trách nhiệm như nhau đối với cuộc khủng hoảng.

"Mỹ và châu Âu lẽ ra phải nói: 'Ukraine sẽ không gia nhập NATO.' Điều đó sẽ giải quyết được vấn đề", ông Lula nói.

Ông cũng tin rằng không nên khuyến khích Ukraine phấn đấu trở thành thành viên EU.

Cựu tổng thống tự tin rằng Brazil không có tranh chấp với bất kỳ quốc gia nào trong số các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Bolivia, Argentina, Mexico. Điều này "sẽ cho phép chúng tôi thiết lập lại các mối quan hệ mà chúng tôi đã tạo từ năm 2003 đến năm 2010".

Đáng chú ý, Lula là một trong những người sáng lập BRICS. Mối quan hệ của Brazil với Liên bang Nga đã có kết quả trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Có lợi cho Nga

Mỹ ban đầu không đặt cược vào Bolsonaro. Washington muốn một người theo chủ nghĩa toàn cầu, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Brazil vào năm 2018, nhưng người này đã thua ở vòng đầu tiên. Trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng, người Brazil đã bỏ phiếu cho một người theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn. Do đó, truyền thông phương Tây cho rằng Bolsonaro sẽ khuất phục trước Tổng thống Donald Trump khi họ giống nhau về quan điểm.

Tuy nhiên, các quốc gia EU coi Bolsonaro như một "kẻ bị ruồng bỏ" trong những năm đó khi đang làm việc cho chương trình nghị sự của đảng Dân chủ Mỹ. Tuy nhiên, hợp tác đã bị đình chỉ do bất đồng về chuyển đổi xanh giữa EU và các nước MERCOSUR Nam Mỹ.

Nhà lãnh đạo Brazil để mắt tới BRICS và hợp tác với Liên bang Nga. Vài ngày trước khi bắt đầu hoạt động đặc biệt, ông đã đến thăm Nga và tuyên bố tình đoàn kết với Nga. Bolsonaro cần phân bón và nhiên liệu cho Brazil, và Moscow sẵn sàng giúp đỡ.

Như ông Putin đã nói, đô la và euro không phải là nhiên liệu và thực phẩm. Ông Bolsonaro cũng có quan điểm tương tự.

Brazil sẽ đứng về phía "thế giới thay thế"

Tại cuộc bỏ phiếu cuối cùng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Brazil đã bỏ phiếu trắng khi lên án Liên bang Nga "sáp nhập" các vùng lãnh thổ của Ukraine. Quan điểm của chính phủ Bolsonaro liên quan đến hoạt động đặc biệt ở Ukraine cũng tương tự như quan điểm của cánh tả: người Nga đáp trả NATO vì họ "bị dồn vào chân tường".

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử người ta có thể nói rằng Brazil sẽ không đứng về phía những người theo chủ nghĩa toàn cầu phương Tây. Brazil sẽ đứng về phía "thế giới thay thế". Phương Tây đang mất đồng minh khi trật tự thế giới mới đang được hình thành.

Brazil là quốc gia thay đổi quan trọng vì là thành viên BRICS cùng với Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Dù trái hay phải - điều này không còn quan trọng trong sự liên kết chính trị của các lực lượng trên thế giới. Chủ quyền quan trọng nhất.

Vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống ở Brazil sẽ diễn ra vào ngày 30/10.