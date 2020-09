PVcomBank trao tặng gần 330 triệu đồng cho khách hàng may mắn

"Gửi tiền trúng lớn": Niềm vui nhân rộng



Được chính thức triển khai từ ngày 22/6/2020, "Gửi tiền trúng lớn" là chương trình khuyến mại được PVcomBank dành tặng cho các khách hàng tại khu vực miền Tây Nam Bộ, như một lời tri ân gửi tới những người luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng PVcomBank. Với tổng giá trị giải thưởng gần 330 triệu đồng, trong đó giải đặc biệt lên tới 280 triệu đồng cùng cơ cấu giải linh hoạt, cách thức tham gia dễ dàng và cơ hội trúng thưởng cao, chỉ sau thời gian ngắn, chương trình đã phát hành hết 100% mã số dự thưởng và kết thúc trước thời hạn vào ngày 12/8/2020.

Đại diện PVcomBank trao tặng 280 triệu đồng cho khách hàng may mắn trúng giải Đặc biệt của chương trình "Gửi tiền trúng lớn".

Ngày 12/9/2020, chương trình đã tiến hành quay thưởng và tìm ra được chủ nhân cho hàng trăm giải thưởng, trong đó giải Đặc biệt trị giá 280 triệu đồng đã thuộc về khách hàng Trần Thị Kim Xuyến (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Chia sẻ về may mắn này, khách hàng Trần Thị Kim Xuyến cho biết: "Gắn bó với PVcomBank từ nhiều năm nay, tôi luôn hài lòng với chất lượng dịch vụ và sản phẩm của Ngân hàng, nhất là sản phẩm gửi tiết kiệm. Không chỉ được nhận mức lãi suất hấp dẫn cùng nhiều quyền lợi tài chính, tôi còn may mắn trúng 280 triệu đồng sau khi gửi tiết kiệm tại PVcomBank, niềm vui nhân lên nhiều lần. Giải thưởng đã giúp tôi thêm tin tưởng và an tâm khi chọn PVcomBank là đơn vị đồng hành với mình trong cuộc sống".

Trong quá trình triển khai các sản phẩm gửi góp tiết kiệm trên cả nước, PVcomBank luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của đông đảo khách hàng tại miền Tây Nam Bộ. Không chỉ nhiệt tình tham gia các gói gửi tiết kiệm, người dân còn chọn PVcomBank là đơn vị đồng hành với mình trong các hoạt động tài chính khác như: Vay mua ô tô, mua nhà, vay tiêu dùng, vay kinh doanh… Chính điều đó đã tạo động lực để PVcomBank quyết tâm triển khai chương trình khuyến mại "Gửi tiền trúng lớn", như một lời tri ân sâu sắc dành cho các khách hàng khu vực miền Tây Nam Bộ.

Gửi tiết kiệm: Lợi ích nhân nhiều lần

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, hiện nay huy động tiết kiệm qua ngân hàng đã có thêm nhiều loại hình sản phẩm đa dạng và thiết thực. Từ các hình thức tiết kiệm thông thường như tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, nay các ngân hàng đã bổ sung thêm nhiều sản phẩm tiết kiệm dành riêng cho từng phân khúc khách hàng, ở các độ tuổi, vùng miền hoặc có các đặc thù khác nhau, với mục đích đáp ứng chính xác nhất nhu cầu khác biệt của từng nhóm.

PVcomBank cũng đang áp dụng danh mục các sản phẩm tiền gửi hết sức đa dạng như vậy, ví dụ như: "Tiền gửi bảo toàn lãi suất" với giải pháp sinh lời tối ưu trong mọi biến động thị trường, lãi suất nhận được luôn cao hơn hoặc bằng lãi suất niêm yết tại thời điểm gửi; "Tiền gửi yêu thương cho con" – gói tiết kiệm cho bé từ 0 – 15 tuổi với gói bảo hiểm với quyền lợi lên tới 200%; "Tiền gửi trung niên" dành cho các khách hàng trên 40 tuổi với mức lãi suất cạnh tranh so với các sản phẩm khác tại PVcomBank và cũng là mức lãi suất cạnh tranh nhất trên thị trường.

Với việc đa dạng hóa các gói tiết kiệm, PVcomBank đã mang tới cơ hội tiếp cận kênh đầu tư an toàn, chắc chắn đối với mọi tầng lớp dân cư. Bên cạnh đó, PVcomBank còn thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi đi kèm, nhân rộng niềm vui và gia tăng giá trị cho các gói tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.