Q9 (TP. HCM): Không bàn giao được tài sản phát mại, ai chịu trách nhiệm?

Trúng đấu giá nhưng chưa được bàn giao tài sản, khách hàng "phàn nàn"

Cuối năm 2022, một ngân hàng thương mại tiến hành phát mại, bán đấu giá tài sản đảm bảo xử lý nợ. Qua các phương tiện thông tin truyền thông, nhóm khách hàng 5 gồm người đã tham gia đấu giá mua tài sản. Thông qua quá trình đấu giá công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, nhóm khách hàng đã trúng các tài sản bao gồm:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các thửa đất số: 78-130 (Số thửa đất mới là 175), 78-131 (Số thửa đất mới là 176), 78-260 (Số thửa đất mới là 194), 78-139 (Số thửa đất mới là 184), 78-140 (Số thửa đất mới là 185) cùng thuộc tờ bản đồ số: 11. Toàn bộ các thửa đất nói trên cùng tại địa chỉ: phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Trên thửa đất do Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Quân MêKông đang thế chấp với ngân hàng xuất hiện nhiều công trình kiên cố gây khó khăn trong việc xử lý nợ.

Được biết, nguồn gốc số tài sản là do Công ty Cổ phần Địa ốc Hoàng Quân MêKông thế chấp với ngân hàng này.

Sau khi trúng đấu giá, nhóm khách hàng đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính từ tháng 09/2022. Ngày 19/10/2022, khách hàng đã ký kết Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá với ngân hàng tại phòng công chứng Nguyễn Đình Thịnh.

Theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng mua bán: Ngân hàng có trách nhiệm giao toàn bộ hồ sơ, giao tài sản theo đúng hiện trạng và thực hiện thủ tục giải chấp xóa thế chấp cho người trúng đấu giá.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía độc giả từ tháng 10/2022 đến nay, Ngân hàng chưa bàn giao tài sản cũng như có phương án giải quyết dứt điểm cho khách hàng.

Trước tình trạng trên, đại diện nhóm khách hàng đã liên tục gửi văn bản yêu cầu xử lý vụ việc tới Ngân hàng yêu cầu có phương án xử lý dứt điểm vụ việc.

Cụ thể, ông T. Đ. K (Q1, TP. HCM) đại diện nhóm khách hàng trúng đấu giá cho biết, nguyên nhân Ngân hàng chưa giao được tài sản do có người đã xây dựng nhà trên thửa đất bán đấu giá. Ngoài ra, ngân hàng cũng chưa thực hiện thủ tục xóa thế chấp tài sản.

Vào các ngày 29/5, 1/6 và 5/6 vừa qua, nhóm khách hàng đã liên tục gửi văn bản tới Ngân hàng. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

"Cho tới nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết và phía ngân hàng không đưa ra bất cứ phương án thỏa đáng nào. Khi chúng tôi gửi đơn thư thì không phản hồi, khiến khách hàng có cảm giác như bị "bỏ rơi", ông K. chia sẻ.

Trách nhiệm thuộc về ai, doanh nghiệp hay ngân hàng?

Qua nghiên cứu hồ sơ, Luật sư Ngô Văn Tùng (Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá, đối với các điều khoản ghi trong hợp đồng đã ký, ngân hàng có dấu hiệu của hành vi lừa dối khách hàng và cố ý chiếm đoạt tiền của người trúng đấu giá. Do đó, khách hàng mua tài sản đảm bảo xử lý nợ của ngân hàng có thể gửi đơn và hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra theo thẩm quyền yêu cầu khởi tố hình sự với các tội danh tương ứng.

"Trong trường hợp Ngân hàng có thiện chí thương lượng, thì phải chấp nhận trả lại người trúng đấu giá toàn bộ tiền mà Khách hàng đã nộp khi trúng đấu giá theo hợp đồng, chịu phạt theo lãi ngân hàng, phạt cọc và bồi thường chi phí khác của Khách hàng" Ls Tùng nhấn mạnh.

Cụ thể, vị Luật sư dẫn quy định tại Điều 419 Bộ luật dân sự về Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng:

"Thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, Điều 13 và Điều 360 của Bộ luật này. Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc".

Xác nhận với PV Dân Việt, đại diện ngân hàng cho biết "có tình trạng người mua tài sản đảm bảo xử lý nợ đã hoàn thành mọi thủ tục nhưng vẫn chưa được bàn giao tài sản nêu trên" và khẳng định, Ngân hàng vẫn đang liên tục rốt ráo giải quyết vấn đề.

Đại diện ngân hàng thông tin thêm: Sau khi người mua tài sản nộp đủ tiền, ngân hàng đã bàn giao đầy đủ bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ giải chấp cùng các tài liệu có liên quan cho người trúng đấu giá để khách hàng đi làm thủ tục xóa chấp, đăng ký biến động sang tên tài sản tại Cơ quan đăng ký đất đai; đồng thời phối hợp, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện các công việc này. Tuy nhiên Văn phòng đăng ký đất đai không đồng ý xóa chấp riêng lẻ 5 lô, thay vào đó yêu cầu đổi sang hình thức “Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký”.

Cũng theo đại diện ngân hàng, đối với việc có công trình xây dựng nhà trên thửa đất, khi Công ty đấu giá tổ chức phiên đấu giá tài sản, khách hàng mua tài sản đã được xem xét hiện trạng tài sản; trực tiếp đến nơi có tài sản để kiểm tra, và nhận thấy không phát sinh tình trạng có người xây nhà trên đất mới đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

"Tình trạng này chỉ phát sinh sau thời điểm đấu giá tài sản và ngân hàng đã và đang làm việc để yêu cầu Hoàng Quân chịu trách nhiệm về việc này, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Với nhiều nỗ lực trao đổi để giải quyết vướng mắc, ngày 10/5 ngân hàng và Công ty Hoàng Quân Mê Kong và khách hàng đã tổ chức được cuộc họp các bên, thống nhất phương án Hoàng Quân Mê Kong mua lại 5 tài sản trên. Tuy nhiên sau đó bên mua và bên bán vẫn chưa thống nhất được giá chuyển nhượng và hiện ngân hàng vẫn đang tiếp tục làm việc với các bên để có phương án xử lý tối ưu nhất", đại diện ngân hàng nhấn mạnh.