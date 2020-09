Quả châu gần 100 tuổi đã được gắn lại tại Lăng Ông Bà Chiểu sau gần nửa tháng bị trộm

Quả châu bị mất trộm được gắn trên nóc nhà văn bia giữa đôi rồng trong đồ án "lưỡng long tranh châu" ở ngay vị trí trang trọng của lăng, trước mộ đức Tả quân Lê Văn Duyệt.



Quả châu gần trăm tuổi được trả lại vị trí cũ. Ảnh: Phúc Minh.

Theo Ban quản lý di tích Lăng Ông Bà Chiểu, quả châu này thuộc dòng gốm Cây Mai xưa, có niên đại từ năm 1922, được tôn trí ổn định gần cả trăm năm nay. Quả châu bị mất trộm khuya 29/8. Sau khi phát hiện, Ban quản lý đã trình báo công an.

Công an quận Bình Thạnh đã đến hiện trường, trích xuất camera an ninh và lần theo đối tượng đã trộm quả châu để lấy lại hôm 9/9. Ngày 11/9, cơ quan công an bàn giao lại quả châu cho Ban quản lý di tích lăng Ông. Việc gắn lại quả châu được tiến hành ngay trong hôm sau.

Theo ghi nhận của Dân Việt, quả châu gần 100 tuổi đã được gắn lại vị trí cũ.

Chiều 13/9, nhiều người viếng lăng cho hay, đầu tháng này, khi đến lăng thắp nhang, họ cũng phát hiện quả châu biến mất. Hay tin đã tìm được trái châu, người dân rất mừng.

Một người viếng lăng cho biết bà rất bức xúc khi cổ vật tại Lăng Ông Bà Chiểu bị mất trộm bởi đây là nơi linh thiêng, rất nhiều người đến đây thăm viếng, nhất là khi chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội Lăng Ông.

Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt là một trong những nơi chốn linh thiêng thờ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Do vị trí lăng Ông nằm ở khu vực Bà Chiểu nên người dân quen gọi chung Lăng Ông Bà Chiểu, tức là Lăng Ông ở Bà Chiểu.

Lăng Ông có khu vực đặt lăng mộ của ông và phu nhân, gồm 3 phần chính: Nhà bia, lăng mộ và miếu thờ. Lăng được xây dựng theo biểu thức của ngôi mộ dành cho bậc công thần ở Nam Bộ, được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1988.

Quả châu nằm trên nhà văn bia ở ngay vị trí trang trọng của lăng, trước mộ đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: Phúc Minh.

Quả châu nằm giữa đôi rồng trong đồ án "lưỡng long tranh châu". Ảnh: Phúc Minh.

Người viếng lăng chiều 13/9. Ảnh: Phúc Minh.

Cổng Lăng Ông Bà Chiểu trên đường Vũ Tùng (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh: Phúc Minh.

Nhiều người viếng lăng cho biết vui mừng khi quả châu được tìm lại và bức xúc trước việc trộm cổ vật trong lăng. Ảnh: Phúc Minh.

Hôm nay (13/9), Công an quận Bình Thạnh cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với đối tượng Thọ (26 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản.

Thọ chính là đối tượng thực hiện vụ trộm quả châu ở Lăng Ông Bà Chiểu. Bước đầu, tại cơ quan công an, Thọ khai nhận hành vi phạm tội và cho biết một mình đột nhập vào lăng để trộm.

Ngoài ra, Thọ khai từng thực hiện một số vụ trộm cổ vật ở các chùa khác khác trên cả nước.