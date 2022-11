Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông đánh đập dã man một phụ nữ ở hành lang khách sạn ở TP.Cà Mau, khiến người này tử vong.



Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu của người nữ. Sau một lúc đánh liên tục vào nạn nhân, người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp. Còn người phụ nữ thì nằm dưới đất chịu trận. Phát hiện vụ việc, một số người vào can ngăn nhưng người đàn ông tỏ thái độ hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại. Sau đó, có một thanh niên đến kéo được người đàn ông đi.

Người đàn ông đánh chết một phụ nữ ở khách sạn tại TP.Cà Mau. Ảnh cắt từ clip.

Người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Đoạn clip 4 phút ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, người đàn ông trong clip là N.V.X (58 tuổi, ngụ khóm 1, phường 8, TP.Cà Mau) và nạn nhân là chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, Cà Mau).

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau, người phụ nữ bị đa chấn thương, các vết thương rất nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân bị nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương nên vào viện chỉ kịp đặt nội khí quản, truyền máu...thì bệnh nhân tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp N.V.X.