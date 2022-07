Quận Ba Đình sẵn sàng cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo UBND quận Ba Đình, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8/7/2022.



Trên địa bàn quận có 147 phòng thi tại 6 điểm thi tại 3 trường là: THPT Nguyễn Trãi; Phạm Hồng Thái; Phan Đình Phùng và 3 trường là THCS Ba Đình; Nguyễn Công Trứ; Thăng Long.

Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn quận Ba Đình đã sẵn sàng.

Ngày 30/6, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quận Ba Đình đã họp thống nhất nội dung phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối.

UBND quận này thành lập 6 Tổ công tác ứng trực phối hợp tổ chức kỳ thi, thành lập 2 Đoàn kiểm tra CSVC và 6 Tổ công tác hỗ trợ tại các điểm thi. Như vậy, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã sẵn sàng.

Ngoài ra, UBND quận Ba Đình chỉ đạo các đơn vị, tổ công tác thực hiện các nội dung sau:

Chủ động tiến hành công tác kiểm tra, rà soát đảm bảo các điều kiện về cơ sở, vật chất, điện, nước sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại các điểm thi, điểm chờ thi; Đảm bảo công tác ứng trực tại các điểm thi, điểm chờ; các lực lượng có mặt tại theo thời gian; Các lực lượng phối hợp hỗ trợ bên ngoài Điểm thi tuyệt đối không vào bên trong khu vực thi trước, trong và sau thời gian diễn ra buổi thi.

Công an quận, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Công an các phường có điểm thi, điểm chờ bố trí đủ lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông tại các khu vực điểm thi. Đề nghị Công ty Điện lực Ba Đình bố trí đảm bảo 6/6 Điểm thi có máy phát dự phòng, phân công cán bộ ứng trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Các điểm thi được sắp sếp, bố trí khu vực để đồ của thí sinh đảm bảo khoa học, đặt tại vị trí tiện lợi cách phòng thi tối thiểu 25m, có dán phòng thi, dán tem ghi số báo danh thí sinh dự thi theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bố trí phòng thi dự phòng cho các thí sinh thuộc diện F0 tự nguyện đăng ký dự thi, có biển báo chỉ dẫn rõ ràng thuận tiện trong việc di chuyển; Đảm bảo đầy đủ điều kiện, cơ sở vật chất tại các phòng thi như: Thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, bộ đồ bảo hộ dành cho giám thị thực hiện công tác giám sát tại phòng thi…

UBND quận giao Phòng Giáo dục - Đào tạo và các đơn vị liên quan, UBND các phường có điểm thi, điểm chờ phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo công tác đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài tại các điểm thi, điểm chờ góp phần đảm bảo cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra an toàn, đúng quy định.