Quan chức Ukraine tuyên bố Nga đang tháo dỡ nhà máy thép Mariupol để làm phế liệu

Chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Mariupol đang bắt đầu tháo dỡ nhà máy sắt thép Illich để làm phế liệu, theo New Voice of Ukraine.