Quan điểm cứng rắn của Ban chỉ đạo 197 về việc Hà Nội quyết giành lại vỉa hè

Như Dân Việt đã thông tin, Ban Chỉ đạo 197 TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2023. Theo đó, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn Thành phố.

Phát hiện, xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng để tạo tính răn đe; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ".

Hà Nội quyết không ''đánh trống bỏ dùi" trong việc giành lại hè phố cho người đi bộ. Ảnh minh họa/Phạm Hưng

Thông qua cuộc tổng kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, đô thị; nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng trên địa bàn thành phố; hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng.

Từ đó đánh giá đúng thực trạng tình hình, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng trên địa bàn thành phố; phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời kiến nghị UBND Thành phố, các cơ quan hữu quan khắc phục nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và các ngành có liên quan trong việc quy hoạch cấp phép, quản lý, xử lý vi phạm.

Nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan chức năng, thường xuyên duy trì, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng, tránh tình trạng ''đánh trống bỏ dùi".

Ban Chỉ đạo 197 cũng nêu rõ quan điểm, đó là làm đến đâu dứt điểm đến đó trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng.

Ở giai đoạn 1, TP.Hà Nội yêu cầu vận động người dân chấp hành các quy định; ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng hè phố, lòng đường. Ảnh minh họa/Phạm Hưng

Theo kế hoạch của TP.Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 Thành phố giao Công an Thành phố hằng tháng tập hợp những tồn tại, hạn chế của các sở, ngành, ban chỉ đạo 30 quận, huyện, thị xã.

Trên cơ sở đó, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội đề xuất hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm (hạ thi đua, cắt thi đua); đề xuất các hình thức xử lý theo quy định, báo cáo UBND Thành phố.

Đồng thời, kiến nghị Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố không duyệt đề xuất các hình thức thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị có tồn tại, hạn chế (có công văn đôn đốc nhắc nhở hoặc phiếu giao việc của cơ quan thường trực quá 2 lần/đợt; để tồn tại các điểm vi phạm phức tạp, gây bức xúc dư luận, bị báo chí, người dân phản ánh) trong thực hiện kế hoạch này.

Trên cơ sở theo dõi, tập hợp tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị, Công an Thành phố có nhiệm vụ đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng ở mỗi giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 kể từ khi triển khai kế hoạch đến hết ngày 28/2, Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định; ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng hè phố, lòng đường.

Giai đoạn 2, từ ngày 1 - 31/3, các thành viên Ban Chỉ đạo đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phụ trách.

Giai đoạn 3, từ ngày 1/4 - 1/11, các lực lượng, đơn vị tiếp tục thực hiện, duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiên quyết không để vi phạm tái diễn.