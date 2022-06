Quân đội Ukraine được huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa tiên tiến ở Anh

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo phản lực BM-21 Grad gần thị trấn Lysychansk, vùng Lugansk, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, ngày 12/6/2022. Ảnh: Reuters

Truyền thông đã được mời quay phim quân đội Ukraine thực hành với pháo hạng nhẹ 105mm trong cuộc tập trận ở Salisbury, miền nam nước Anh - một phần của chương trình do Anh dẫn đầu cùng sự hỗ trợ từ New Zealand và do hơn 450 lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện. Các hệ thống MLRS cũng đã được sử dụng.

Khóa huấn luyện là một phần của gói hỗ trợ quốc tế trên phạm vi rộng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào ngày 24/2, trong bối cảnh phương Tây tìm cách giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga thông qua việc cung cấp các hệ thống vũ khí ngày càng tiên tiến cũng như kỹ năng sử dụng chúng.

Đại úy James Oliphant của Pháo binh Hoàng gia Anh, người đã tham gia vào kế hoạch huấn luyện MLRS kéo dài ba tuần, nói với các phóng viên: "Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Những trang thiết bị vũ khí hiện đại này có tính cơ động cao, giúp hỗ trợ khả năng sống sót của các lực lượng Ukraine".

Ông Oliphant cũng ca ngợi các chiến binh Ukraine: "Ban đầu họ gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên sau đó mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn, các lực lượng Ukraine dần quen với việc vận hành hệ thống. Hiện tại, họ đã có thể sử dụng những vũ khí này theo chiến thuật của riêng mình".

Hôm 29/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các nhà lãnh đạo NATO rằng đất nước của ông cần thêm vũ khí và tiền để tự vệ, đặc biệt khi Nga tăng cường tấn công trên nhiều mặt trận.

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào tháng này, Thủ tướng Anh Boris Johnson - được ông Zelensky ca ngợi là "người bạn tuyệt vời" - đã công bố một hoạt động huấn luyện riêng cho các lực lượng Ukraine, với khả năng huấn luyện tới 10.000 binh sĩ sau mỗi 120 ngày.