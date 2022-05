Theo đó, tóm tắt một số nội dung trọng tâm của đợt cao điểm, Thượng tá Lê Hữu Hoài, Phó trưởng Công an quận cho biết: "Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 5/5 đến 5/7/2022. Ban chỉ đạo 197 quận sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về trật tự đô thị trên địa bàn quận, giải quyết triệt để tình trạng người lang thang xin tiền, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo người đi đường, khách du lịch tại các địa điểm công cộng, ngã ba, ngã tư.



Lãnh đạo UBND quận Hà Đông động viên các lực lượng tham gia lễ ra quân. Ảnh: https://hadong.hanoi.gov.vn/

Các tổ kiểm tra liên ngành sẽ tổ chức kiểm tra, xử lý, không để tái diễn các vi phạm về trật tự đô thị, tập trung kiểm tra tại các địa điểm, tuyến đường liên quan đến các hoạt động của SEA Games 31, các khu vực phức tạp về trật tự đô thị gây bức xúc dư luận, các tuyến xuyên trục, hướng tâm".

Tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán; tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, công trình xây dựng trái phép, đặc biệt là tại các hàng, quán ăn uống, quán bia, karaoke, vũ trường...

Kiểm tra, xử lý việc thành lập, tổ chức các điểm, bãi trông giữ phương tiện trái phép; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các điểm, bãi trông giữ phương tiện; xử lý các phương tiện dừng, đỗ sai quy định.

Phối hợp, giải tỏa, sắp xếp các "chợ cóc", "chợ tạm", biển quảng cáo, vi phạm hành lang an toàn giao thông, tập trung trên các tuyến đường không đúng giờ quy định, vứt rác tại nơi công cộng; xử lý, giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong, "cò mồi" đeo bám khách du lịch, hát rong, xin ăn..., gây mất trật tự công cộng.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng từ quận đến phường sẽ tập trung xử lý, giải quyết triệt để tình trạng xe "dù", bến "cóc", xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chở vật liệu, đất, phế thải gây mất vệ sinh môi trường. Hạn chế tối đa để xảy ra ùn tắc giao thông.

Đợt cao điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn sẽ diễn ra từ 5/5 đến 5/7/2022. Ảnh: https://hadong.hanoi.gov.vn/

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, UBND các phường đã có ý kiến tham luận. Các ý kiến đều nhất trí cao với nội dung, biện pháp, giải pháp tại kế hoạch cao điểm của Ban chỉ đạo 197 quận, đồng thời bổ sung làm rõ thêm nhiều vấn đề và đề xuất, kiến nghị nhấn mạnh thêm một số các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Bùi Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận đánh giá, đây là dịp để phổ biến, quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ban, ngành, của Thành phố và quận về công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban chỉ đạo 197 quận yêu cầu kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cảnh quan đô thị trên địa bàn toàn quận.

Riêng đối với Công an quận (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 197), ông Bùi Xuân Hà yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn; tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm "nóng", nổi, phức tạp, báo chí phản ánh nhiều, kiểm tra tại các tuyến phố chính, tuyến phố xung quanh khu vực tổ chức các hoạt động liên quan đến SEA Game 31…