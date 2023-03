Quận Hai Bà Trưng: Thu ngân sách hai tháng đầu năm đạt hơn 4.861 tỷ đồng

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc thay mặt lãnh đạo quận vừa thông tin tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của quận trong 2 tháng đầu năm 2023.

Đáng chú ý, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được quận tập trung chỉ đạo đồng bộ và đạt nhiều kết quả.

Cùng đó, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo; đảm bảo các chính sách xã hội được thực đầy đủ, đúng đối tượng; chăm lo chu đáo tới các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khai trương, duy trì tốt Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận

Đặc biệt, 2 tháng qua, các chỉ tiêu KT-XH tăng trưởng khả quan; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo yêu cầu, tiến độ. Cụ thể, giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ ước tăng 11,7%; giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước tăng 12,33% so với cùng kỳ. Tính đến 15/2/2023, tổng số thu ngân sách trên địa bàn quận là 4.115 tỷ 081 triệu đồng, đạt 34% so với dự toán và tăng 59% so với cùng kỳ; ước thực hiện quý I/2023 là 4.861 tỷ 658 triệu đồng đạt 40% so với dự toán TP và HĐND quận giao, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Song song đó, hệ thống HTKT đô thị được duy trì tốt; trật tự VMĐT, TTXD, VSMT nhiều chuyển biến tích cực. Quận đã khai trương, duy trì tốt Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận, quyết liệt chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hoá-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế được quan tâm chỉ đạo. UBND quận tổ chức tốt các lễ hội trên địa bàn đảm bảo trang trọng, an toàn, như: Lễ hội Chùa Vua, Lễ kỷ niệm 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng… ANCT, ATGT trước trong và sau Tết được giữ vững; TTATXH được đảm bảo. Quận cũng tổ chức thành công Lễ giao, nhận quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, trang trọng, chất lượng.

Các cấp, ngành tiếp tục đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính. Ngay đầu năm, UBND quận đã thành lập 4 đoàn công tác làm việc với 18 phường để nắm bắt tình hình, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất để tập trung chỉ đạo tháo gỡ; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2023.

Phố Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng

Từ những kết quả đó, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam đã yêu cầu các cấp, ngành và tổ chức CT-XH từ quận tới cơ sở tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý của chính quyền từ quận đến cơ sở.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 118-KH/QU về triển khai, ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, đồng thời triển khai hiệu quả quản lý hiệu quả tài khoản quản trị hệ thống phần mềm.

Bên cạnh đó, yêu cầu toàn quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP năm 2023; quyết liệt tháo gỡ khó khăn nhất là về chủ quan, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư XDCB. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, hoạt động của cả hệ thống chính trị gắn với chủ đề công tác năm 2023; đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức CT-XH trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và của cơ quan, đơn vị...