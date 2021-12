“Quan hệ chính trị Việt - Nga có độ tin cậy rất cao”

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 1/12 tại Mátxcơva, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam đã hội kiến với Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền Dmitry Medvedev.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Medvedev, người bạn thân thiết và gần gũi của nhân dân Việt Nam; chúc mừng Đảng Nước Nga Thống nhất nhân dịp tròn 20 năm thành lập (01/12/2001-01/12/2021); chúc cho Đại hội sắp tới của Đảng vào ngày 04/12 thành công tốt đẹp; đánh giá cao vai trò và vị thế của Đảng Nước Nga thống nhất ngày càng được tăng cường dưới sự lãnh đạo của đồng chí Medvedev, góp phần quan trọng vào sự phát triển và lớn mạnh của Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Medvedev nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước và phu nhân thăm chính thức Liên bang Nga; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, góp phần mở ra giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả, lâu dài của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga; khẳng định Hội đồng An ninh Nga tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Trao đổi về tình hình hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước có độ tin cậy rất cao, là cơ sở để tăng cường hợp tác, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực chiến lược như quốc phòng, an ninh, năng lượng và dầu khí; nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác Việt - Nga trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam với Hội đồng An ninh Nga, góp phần bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Hai Lãnh đạo đánh giá cao hợp tác chặt chẽ và tin cậy giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất, với trao đổi đoàn và tiếp xúc được duy trì thường xuyên trong cả khuôn khổ song phương và đa phương; khẳng định hợp tác giữa hai Đảng có vai trò quan trọng đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga; hoan nghênh việc ký kết Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng cho giai đoạn 2022-2024 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.