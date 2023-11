Quận Hoàng Mai không còn hộ nghèo

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, báo cáo tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, 10 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận ước thực hiện tăng 10,42% so với cùng kỳ năm 2022.



Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm thông tin về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn quận 10 tháng năm 2023. Ảnh: hanoi.gov.vn

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 3.797 tỷ đồng, bằng 85% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.278 tỷ đồng, bằng 68% dự toán. Cân đối ngân sách 10 tháng đầu năm 2023 tiếp tục được giữ vững.

Chất lượng giáo dục toàn diện của quận được duy trì giữ vững trong tốp đầu của thành phố. Công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2023 - 2024 đạt hiệu quả cao, tỷ lệ đăng ký tuyển sinh trực tuyến đạt 98,7%.

Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. 10 tháng đầu năm, 6 hộ được hỗ trợ thoát nghèo, đạt 200% kế hoạch, xóa 100% hộ nghèo trên địa bàn, giải quyết 5.800 việc làm cho người lao động, đạt 103,4% kế hoạch.

Trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được duy trì, các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được xử lý nghiêm, tai nạn giao thông trên địa bàn được xử lý kịp thời, giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục chuyển biến tích cực. 10 tháng đầu năm 2023, quận đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra 867 công trình xây dựng phát sinh, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 14 công trình có vi phạm, xử phạt 9 trường hợp với số tiền 1,785 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quận tập trung chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng các dự án hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 8 dự án gắn biển công trình, 5 dự án phục vụ chỉnh trang đô thị, 8 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn quận.

10 tháng đầu năm 2023, UBND quận Hoàng Mai đã triển khai mới 5 Đoàn thanh tra, duy trì công tác tiếp dân thường xuyên và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn quận đã tiếp 648 công dân, trong đó, cấp quận tiếp 293 công dân, cấp phường tiếp 355 công dân, tiếp nhận 714 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Quận đã tập trung giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, thời gian qua, quận đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, tiếp xúc cử tri để lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của người dân về các vấn đề dân sinh trên địa bàn, qua đó, các tổ chức, đơn vị chính quyền có trách nhiệm giải quyết.

Đồng chí lấy ví dụ, như vừa qua, trước các ý kiến của cử tri về việc nhiều ô đất ở phường Hoàng Liệt để hoang hóa trong khi áp lực trường học, bãi đỗ xe công cộng, các công trình công cộng trên địa bàn quận rất lớn.

Tiếp thu phản ánh này, đến nay, toàn bộ 19 ô đất trên địa bàn phường Hoàng Liệt đã được bàn giao cho quận, trong đó, 4 điểm được đầu tư xây dựng trường, các điểm trông giữ xe và các công trình công cộng khác.

Điều này thể hiện sự quan tâm, lắng nghe ý kiến của người dân. Nhiều công trình, phần việc, nhiều vấn đề bức xúc đã được giải quyết trên cơ sở lợi ích của người dân.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu mong các cử tri tiếp tục quan tâm, phản ánh, chuyển tải thông tin để quận tiếp thu và giải quyết hiệu quả và hữu hiệu, đây cũng thể hiện hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của UBND quận, là việc làm cho dân.

Đồng thời, quận sẽ tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vi phạm đất công, đất nông nghiệp…