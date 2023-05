Quan Kế Huy, nam diễn viên người Mỹ đã được vinh danh với giải thưởng Người dẫn đầu của Ngôi nhà Vàng (Gold House) tại Gala Ngôi nhà Vàng thường niên lần thứ hai tại Los Angeles. Buổi dạ tiệc tôn vinh thành tích của những người châu Á có ảnh hưởng nhất. Danh sách công nhận 100 cá nhân người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) đã có tác động đáng kể đến văn hóa và xã hội Mỹ trong năm qua. Sự kiện này chứng tỏ sự công nhận ngày càng tăng đối với những đóng góp của người gốc Á ở Mỹ, cũng như tầm quan trọng của việc tăng tính đại diện cho các cộng đồng ngoài da trắng.

Quan Kế Huy tiếp tục được vinh danh

"Bạn cũng có thể giành chiến thắng nếu bạn tin vào chính mình", Quan Kế Huy phát biểu tại sự kiện. (ảnh: IT).

Quan Kế Huy được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như "Indiana Jones and the Temple of Doom" và "The Goonies". Đây cũng là bộ phim đã giúp anh có một vị trí vững chắc trong lòng khán giả trên toàn thế giới. Trong buổi lễ, nam diễn viên đùa rằng anh không phù hợp với khuôn mẫu nam chính: "Nhắc đến nam chính, tôi nghĩ ngay đến một người cao 1m8 trở lên, cơ bắp cuồn cuộn, đẹp trai và chiều lòng các quý cô... Điều đó thực sự làm tôi phải hét lên mới thỏa lòng". Khán giả cười, nhưng anh tiếp tục có phát biểu đầy cảm hứng, nói rằng: "Bạn cũng có thể giành chiến thắng nếu bạn tin vào chính mình".

Đa phần những người tham dự buổi dạ tiệc đều có ảnh hưởng trong ngành giải trí như Harry Shum Jr., Destin Daniel Cretton, Eva Longoria, Awkwafina, dàn diễn viên của "Queer Eye" và người đoạt giải Tony Lea Salonga.

Sandra Oh, một diễn viên kiêm nhà sản xuất gốc Hàn Quốc đã được trao giải SeeHer, giải thưởng cao nhất dành cho những nghệ sĩ ủng hộ bình đẳng giới và thể hiện các nhân vật một cách chân thực, bất chấp định kiến, vượt qua ranh giới trước cũng như sau máy quay. Sandra Oh được công nhận rộng rãi với các vai diễn trong loạt phim truyền hình "Grey's Anatomy" và "Killing Eve", cô là người thẳng thắn bênh vực cho sự đại diện của người châu Á ở Hollywood.

Sự kiện này cũng chứng kiến Brie Larson trao giải New Gold cho bạn diễn Iman Vellani trong "The Marvels" của cô và giải Gold Generation được trao cho dàn diễn viên và những người sáng tạo ra "The Joy Luck Club". "The Joy Luck Club" là một bộ phim đột phá, bày tỏ sự phức tạp trong trải nghiệm của người Mỹ gốc Á.