Lý Hùng tiết lộ về Quan Kế Huy khi đóng "Hồng Hải tặc": "Chịu cực khổ mà không hề kêu than"

Hình ảnh trong phim Hồng Hải tặc có Quan Kế Huy và Lý Hùng đóng chung. Nguồn: Lu Dac Long

Chia sẻ với Dân Việt, Lý Hùng cho biết, khoảng năm 1996, Quan Kế Huy đã sang Việt Nam đóng phim Hồng Hải tặc (Red Pirates). Đây là bộ phim Việt Nam hợp tác với đạo diễn Hong Kong nổi tiếng Trần Trí Hòa.

Kể cả thời gian chuẩn bị lẫn quay phim Hồng Hải tặc khi đó Quan Kế Huy đã ở Việt Nam khoảng 1 năm. Quan Kế Huy và Lý Hùng cùng đóng vai chính. Vai diễn của Quan Kế Huy là đội trưởng cảnh sát Hong Kong Quan Gia Cường, cùng tham gia hoạt động với công an đặc nhiệm Việt Nam Minh Sơn (Lý Hùng đóng).

Lý Hùng chia sẻ hình ảnh phim Hồng Hải tặc cùng đóng với Quan Kế Huy. Ảnh: FBNV

Lý Hùng cho biết, Quan Kế Huy sở hữu dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Thời điểm đó, quay phim rất cực khổ, Lý Hùng nhớ có cảnh quay ở Bửu Long, Đồng Nai là cảnh đánh nhau của anh và Quan Kế Huy với hải tặc phải quay mất gần 10 ngày. Quan Kế Huy là người rất cầu tiến, chịu cực khổ mà không hề kêu than, có khó khăn gì cũng cố gắng đến bao giờ hoàn thành cảnh quay mới thôi.

Thời gian rảnh, Quan Kế Huy và Lý Hùng thường lái xe đi chơi với nhau. Lý Hùng cũng đưa Quan Kế Huy về nhà chơi, cùng nhau hát karaoke. Vì Lý Hùng có thể nói được tiếng Hong Kong nên Quan Kế Huy và Lý Hùng giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh và tiếng Hong Kong. Quan Kế Huy gọi Lý Hùng là "Lí Sủng".

Quan Kế Huy và Lý Hùng cùng đóng phim Hồng Hải tặc năm 1996. Ảnh: FBNV

Nhiều năm sau khi phim Hồng Hải tặc công chiếu, Quan Kế Huy và Lý Hùng không có cơ hội gặp nhau. Lý Hùng chia sẻ nếu có dịp du lịch Mỹ thời gian tới thì anh sẽ liên lạc để gặp mặt, chúc mừng người bạn diễn của mình.

Khi đó, bộ phim Hồng Hải tặc hợp tác với Hãng Shingwai (Hong Kong) đem lại mức doanh thu cao nhất (vào thời giá lúc ấy là được gần 3 tỷ đồng) cho các nhà sản xuất phim Việt Nam. Ngoài Lý Hùng còn các ngôi sao điện ảnh đình đám thời điểm đó là Trương Ngọc Ánh, Đăng Dương.

Quan Kế Huy được sinh ra tại Việt Nam trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Anh sống cùng 7 anh chị em, trước khi rời khỏi Việt Nam vào năm 1978. Thời điểm đó, Quan Kế Huy cùng bố ruột và 4 anh chị em đến Hong Kong, sau đó tới Mỹ vào năm 1979. Trong khi đó, mẹ và 3 anh, chị em khác sang Malaysia sinh sống.

Quan Kế Huy đảm nhận một vai trong phim Everything Everywhere All at Once đã chính thức giành chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Anh vượt qua những cái tên đình đám là Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry và cố diễn viên Judd Seymore Hirsch để giành được giải thưởng danh giá này.