Cụ thể diện tích phường Sài Đồng là 0,859 km2 (tức là mức dưới 1,1 km2 so với quy định); dân số là 17.992 người (dưới mức 45.000 dân theo quy định).

Trên cơ sở đó nhập phần diện tích tự nhiên và dân số khu vực từ tâm phố Sài Đồng hướng về phía Công ty May 10 vào phường Phúc Lợi; phần còn lại nhập vào phường Phúc Đồng.

Số lượng các phường sau sắp xếp trên địa bàn quận là 13 phường, giảm 1 phường so với trước khi sắp xếp. Việc đề xuất phương án không sáp nhập toàn bộ phường Sài Đồng vào một phường khác nhằm giảm thiểu những khó khăn về quản lý Nhà nước do yếu tố địa bàn rộng, phân tán.



Quận Long Biên giảm 1 phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, phương án sáp nhập cụ thể như sau:

Nhập 0,73 km2 diện tích tự nhiên (khu vực từ tâm phố Sài Đồng về phía Công ty May 10) và số dân 13.092 người của phường Sài Đồng vào phường Phúc Lợi. Sau khi sáp nhập, phường Phúc Lợi sẽ bảo đảm 2 tiêu chuẩn về diện tích, số dân đạt chuẩn theo quy định. Cụ thể là diện tích đạt 6,98 km2 (đạt 126,9% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số 33.840 người (đạt 225,6% so với tiêu chuẩn).

Nhập 0,13 km2 diện tích tự nhiên (khu vực từ tâm phố Sài Đồng hướng về phía phường Phúc Đồng) và số dân 4.817 người vào phường Phúc Đồng. Sau khi sáp nhập, phường Phúc Đồng cũng đảm bảo 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và số dân theo quy định: diện tích 4,66 km2 (đạt 84,7% so với tiêu chuẩn) và quy mô dân số 21.739 người ( đạt 144,9 % so với tiêu chuẩn).

UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 25/3/2024 để thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình Hội đồng nhân dân quận phê duyệt. Cụ thể như sau:

Bước 1 : Các phường thuộc diện phải sắp xếp tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định trong ngày 31/3/2024 ; sau đó báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ phường, hoàn thành việc xây dựng báo cáo UBND Quận ngày 2/4/2024 .

Bước 2 : Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án, nếu có trên 50% số cử tri tán thành thì UBND Quận báo cáo Quận ủy, trình HĐND quận tại kỳ họp chuyên đề để thảo luận, biểu quyết về việc tán thành nội dung Đề án. Sau đó, hoàn thiện hồ sơ gửi UBND Thành phố Hà Nội trước ngày 10/4/2024 để trình HĐND Thành phố họp thông qua Đề án trước ngày 15/5/2024.

Bước 3 : Sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội có Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính đối với Thành phố Hà Nội, căn cứ chỉ đạo của Thành phố, UBND quận báo cáo Ban thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện thống nhất theo quy định.

Với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy đinh, các phường trên địa bàn quận sau khi sắp xếp có diện tích tự nhiên và quy mô dân số phù hợp, từ đó có điều kiện thuận lợi, nguồn lực hiệu quả cho quá trình phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung, bền vững của quận Long Biên, đất nước và Thủ đô.