Quận Tây Hồ phấn đấu trên 98% công trình xây dựng có giấy phép được xây dựng đúng phép

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, trong năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh của quận đạt 100,4% kế hoạch năm, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 110,8% kế hoạch năm và tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2021.



Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được quận Tây Hồ đặt mục tiêu. Ảnh: hanoi.gov.vn

Thu ngân sách ước đạt 168% kế hoạch năm, chi ngân sách ước đạt 96% kế hoạch năm. Trong đó, chi đầu tư xây dựng đạt 97% kế hoạch và bằng 197% kế hoạch thành phố giao.

An sinh xã hội được đảm bảo, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được phát triển, tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa thể thao trên địa bàn quận. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công diễn tập "Khu vực phòng thủ cấp quận" và các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn quận.

Năm 2023, UBND quận Tây Hồ sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy.

Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, xác định cụ thể mục tiêu, chỉ tiêu, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần hoàn thành thắng lợi Kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI đề ra.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý đạt trên 14%; Giá trị sản xuất nông nghiệp ngành trồng trọt theo giá thực tế trên 1ha đất đạt 234 triệu đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.211,7 tỷ đồng; Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa - sức khỏe" đạt 94%; Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa - sức khỏe" đạt 87%.

Ngoài ra, phấn đấu tăng thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% công trình được kiểm soát, lập hồ sơ quản lý; trên 98% công trình xây dựng có giấy phép được xây dựng đúng phép…