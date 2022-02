Quận Thanh Xuân (Hà Nội) tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng

Ông Võ Đăng Dũng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Đống Đa - vừa chủ trì phiên họp thường kỳ tập thể UBND quận tháng 2/2022.

Tại phiên họp, ông Võ Đăng Dũng chỉ đạo các đơn vị thuộc quận và UBND 11 phường tập trung 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, một là tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ thuế; chú trọng xây dựng lộ trình, tiến độ thu từng tháng; kịp thời điều chỉnh các sai sót trong đăng ký, kê khai sổ bộ thuế; chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hai là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; thành lập, duy trì hoạt động của “Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà” để hỗ trợ cho các Trạm Y tế phường, Trạm Y tế lưu động theo dõi, quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà đảm bảo điều kiện, tiêu chí theo quy định. Tuyên truyền, vận động, tư vấn và đôn đốc phụ huynh chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng vắc xin Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh đến trường theo hướng dẫn của thành phố.

Ba là, tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, thi công, thanh quyết toán khối lượng các công trình, dự án theo Kế hoạch năm 2022 ngay từ đầu năm.

Bốn là thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải quyết tồn tại bất cập trong quản lý các khu chung cư, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận; triển khai đề án và các kế hoạch triển khai “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội” trên địa bàn quận.

Năm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại một số khu vực trên địa bàn quận.

Sáu là tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kịp thời giải quyết các khiếu nại, phản ánh, dân sinh bức xúc góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bảy là tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022 đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đúng quy định.

Tám là thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố.

Và cuối cùng là tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra công vụ tại các phòng, ban, đơn vị và các phường; triển khai thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng tháng theo quy định trên hệ thống phần mềm dùng chung theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.