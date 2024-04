Quận Thanh Xuân ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ dịp nghỉ lễ

Theo đó, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT) phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân đang học tập, sinh sống và làm việc trên địa bàn quận, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ (PCCN), tuyệt đối không để xảy ra các vụ cháy trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 dài ngày; Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận yêu cầu thành viên BCĐ 197 quận, Trưởng BCĐ 197 các phường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với cá nhân thành viên Ban Chỉ đạo 197 quận, Trưởng BCĐ 197 các phường trong công tác phối hợp bảo đảm TTATGT, TTĐT, PCCN trên địa bàn.

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024, về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tổ chức tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, các quy tắc tham gia giao thông, Luật phòng cháy và chữa cháy,... tại các trường học, các tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, các phòng thuộc quận, các tổ chức chính trị - xã hội,... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; vận động các tổ chức, cá nhân, các tổ dân phố trên địa bàn 11 phường tham gia công tác tuyên truyền để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT, PCCN đặc biệt tập trung trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Lực lượng tự quản phường Thanh Xuân Bắc tham gia công tác bảo đảm TTĐT, TTCC

Giao Công an quận - Cơ quan Thường trực BCĐ 197 quận chỉ đạo các lực lượng Công an quận phối hợp chặt chẽ với thành viên BCĐ 197 quận (phòng Quản lý đô thị quận, đội Thanh tra Giao thông vận tải quận, Ban Chỉ huy quân sự quận…) và các cơ quan chức năng của quận thực hiện tốt công tác bảo đảm TTAGT, TTĐT phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đồng thời đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ tại nhà ở nhiều căn hộ, nhà dân hoặc các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà cho thuê trọ, các kho hàng...

Phối hợp với Đội CSGT số 7 - Công an TP Hà Nội và Đội TTGTVT quận tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về TTATGT, TTĐT; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận được quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021…

Phối hợp với các cơ quan chức năng của quận, phường tăng cường kiểm tra các trung tâm thương mại, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, các kho hàng có nguy cơ cháy nổ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh…; phát hiện những sai phạm và yêu cầu khắc phục, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy theo thẩm quyền được giao.

Giao phòng Văn hóa và Thông tin quận chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng của quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực TTAGTGT, TTĐT, PCCN… để Nhân dân biết và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Lực lượng CS PCCC&CNCH hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy

Cùng với đó, giao Trưởng Ban Chỉ đạo 197 các phường chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT, PCCN trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 đạt hiệu quả cao nhất với mục tiêu "Ba không": Không xảy ra tai nạn giao thông, không xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra các vụ cháy.

Chỉ đạo thành viên BCĐ 197 phường, các tổ chức chính trị - xã hội của phường, các tổ dân phố tiếp tục thực hiện các mô hình "Tổ dân phố 5 không", Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy"…; phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền về TTATGT, TTĐT, TTCC, VSMT, PCCN; phối hợp với các lực lượng chức năng của quận, phường tham gia trực tiếp trong công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT, TTĐT, TTCC, PCCN tại các tổ dân phố, đảm bảo 100% Nhân dân đang học tập, sinh sống và làm việc trên địa bàn phường nắm được thông tin về công tác bảo đảm TTATGT, TTĐT, PCCN trong dịp lễ 30/4 - 01/5.

Đồng thời, chủ động phát hiện các trường hợp vi phạm về TTATGT, TTĐT, TTCC, VSMT, PCCN qua đó thông tin cho các lực lượng chức năng của quận, phường xử lý kịp thời theo quy định, góp phần giữ gìn văn minh đô thị, trật tự đô thị, an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn...