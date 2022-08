Quận Thanh Xuân: Sôi nổi ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại ngày hội đã diễn ra cuộc thi gia đình chữa cháy; lực lượng dân phòng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và Công an phường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để nâng cao hơn nữa nhận thức, kiến thức và kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác PCCC.



Báo cáo đánh giá kết quả công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ), Trung tá Phạm Văn Hùng - Trưởng Công an phường Nhân Chính cho biết, địa bàn phường có diện tích tự nhiên 167ha; tập trung nhiều thành phần dân cư sinh sống với 12.356 hộ, 42 995 nhân khẩu. Hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, trộm cắp xe máy tại các địa bàn công cộng còn xảy ra, vẫn còn có đối tượng tái nghiện, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại các khu chung cư…

Thời gian qua, Đảng uỷ, UBND phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc, mâu thuẫn tranh chấp vướng mắc, dư luận nổi cộm trong Nhân dân; xây dựng triển khai thực hiện các mô hình, chuyên đề về an ninh trật tự (ANTT).

Đồng thời, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, duy trì phong trào toàn dân “tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội”, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ANTT, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phong trào được triển khai sâu, rộng đến các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng an ninh cơ sở, cán bộ chủ chốt trong toàn phường.

Bên cạnh đó, phường vận động Nhân dân phủ kín camera an ninh trên 18 khu dân cư; 19 chuông báo động cho 19 cơ sở kinh doanh vàng bạc, quỹ tiết kiệm; 9 báo động khẩn cấp kết nối với trực ban Công an phường của 9 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường; lập biên bản cam kết phòng ngừa 26 điểm trông giữ xe đạp, xe máy ở các khu tập thể, chung cư và nơi công cộng…

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo 138 quận Thanh Xuân đánh giá, trong những năm qua, Đảng ủy, UBND phường, Ban chỉ đạo 138 phường Nhân Chính đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng với đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp Nhân dân xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT.



“Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo 138 quận Thanh Xuân đã chỉ đạo lực lượng công an phường tham mưu, tổ chức tuyên truyền PCCC, mở cửa lối thoát hiểm thứ hai ở các nhà tập thể cũ, được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao về công tác tuyên truyền. Thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ở tập thể cũ cắt mở lồng sắt làm cửa thoát hiểm, trang bị 100% trang thiết bị và phương tiện PCCC” tại 2 phường: Phương Liệt, Thanh Xuân Nam” - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng thông tin.

Nhằm đẩy mạnh và phát huy hơn nữa trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hằng năm nói riêng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đề nghị Đảng ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 138 phường Nhân Chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ…



Cùng với đó, đẩy mạnh các biện pháp xây dựng, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là phong trào trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, xã hội hóa công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến để phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân; thực hiện tốt phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ…

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân trên địa bàn phường Nhân Chính đã ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và tham luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương của Bộ Công an; Bằng khen, Giấy khen của UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.