Quận Thanh Xuân kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Thanh Xuân đã chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài đăng tải các phóng sự, tin bài, khuyến cáo, video-clip về an toàn PCCC và cách thoát nạn tại các chợ, siêu thị, TTTM; tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố, cấp phát các pa-nô, áp phích, tờ rơi phổ biến kiến thức, Pháp luật về PCCC và CNCH. Tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn chủ các cơ sở, doanh nghiệp, tiểu thương thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, thường xuyên tự kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH tại cơ sở.



Trung tá Đỗ Toàn Thắng – Phó ĐT Đội PCCC&CNCH - CAQ TX trực tiếp dẫn đoàn kiểm tra xuống 01 cơ sở thuộc địa bàn p.Khương Mai

Công an quận Thanh Xuân đã thành lập đoàn kiểm tra PCCC&CNCH đối với chợ, siêu thị, TTTM trên địa bàn; đặc biệt chú trọng kiểm tra việc quản lý chặt chẽ trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt, việc sắp xếp hàng hóa đối với các cơ sở trên. Tăng cường kiểm tra đột xuất kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay các vi phạm, thiếu sót về PCCC&CNCH; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

Ngoài ra, hướng dẫn chủ cơ sở, tiểu thương rà soát quân số đội PCCC cơ sở, căn cứ trên số lượng nhân viên làm việc đảm bảo đủ số lượng, các đội viên được tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH có Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp.



Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhất là ngoài giờ và ban đêm để phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ cháy, nổ ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.Đôn đốc cơ sở xây dựng phương án ứng phó với các sự cố cháy, nổ chi tiết, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.

Qua thực tế kiểm tra cho thấy, các cơ sở đã chú trọng đến công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC theo đúng quy định, đặc biệt là đầu tư hệ thống trang thiết bị PCCC đạt chuẩn, hoạt động tốt với độ nhạy trong báo cháy cao, hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai sớm các giải pháp chữa cháy trong trường hợp xảy ra sự cố. Phần lớn các cơ sở đã lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp với công suất tiêu thụ điện và đảm bảo an toàn PCCC.

Qua kiểm tra, CB Đội CS.PCCC&CNCH - CAQ Thanh Xuân đã lâp biên bản XLVP đối với cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa để trên giá gọn gàng, vững chắc, đảm bảo khoảng cách an toàn; bố trí đường giao thông, lối thoát nạn, nguồn nước đảm bảo theo quy định, có phương tiện chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, phương tiện chữa cháy ban đầu hoạt động tốt; lực lượng PCCC cơ sở biết cách vận hành và sử dụng thành thạo trang thiết bị, phương tiện chữa cháy ban đầu.



Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các quy định về PCCC&CNCH đối với chợ, siêu thị, TTTM, thời gian tới, Công an quận sẽ tiến hành kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC; kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, đội viên đội PCCC cơ sở trong việc triển khai thực hiện các yêu cầu về PCCC; các giải pháp trong việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các chất dễ cháy; hệ thống giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy cũng như khả năng hoạt động của phương tiện, thiết bị chữa cháy. Tiếp tục chỉ đạo khắc phục dứt điểm tồn tại, thiếu sót qua kiểm tra; thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH đối với các cơ sở trên; xử lý nghiêm trường hợp không khắc phục những tồn tại, thiếu sót đoàn kiểm tra đã chỉ ra.