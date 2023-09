Quảng Bình: Bảo hiểm Agribank chi trả hơn 437 triệu đồng Bảo an tín dụng cho khách hàng

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế cho biết: Đợt này, Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho 4 khách hàng gồm: Trần Văn Hợp được chi trả với số tiền hơn 222 triệu đồng; Phạm Đăng Hưng 19,5 đồng; Nguyễn Thị Phượng 133,3 triệu đồng; Phạm Bình 62,5 triệu đồng. Tổng số tiền được Công ty Bảo hiểm Agribank chi trả đợt này cho 4 khách hàng là hơn 437 triệu đồng.

Đợt này, Bảo hiểm Agribank đã chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho 4 khách hàng tại tỉnh Quảng Bình với số tiền hơn 437 triệu đồng. Ảnh: H.N.

Ông Hải cho biết thêm, những khách hàng được chi trả lần này có vay vốn tại Agribank Quảng Trạch – Bắc Quảng Bình để sử dụng cho phương án sản xuất kinh doanh của gia đình. Trong quá trình vay vốn, khách hàng quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng và đã được nhân viên ngân hàng tận tình giải thích đầy đủ về điều kiện tham gia, phí bảo hiểm, đặc biệt là về quyền lợi khách hàng nhận được khi tham gia sản phẩm bảo hiểm, nên những khách hàng này đã tự nguyện tham gia với mức trách nhiệm tương ứng với vốn vay.



Đại diện Bảo hiểm Agribank, Agribank Quảng Trạch – Bắc Quảng Bình, chính quyền địa phương và những khách hàng tham dự tại buổi chi trả. Ảnh: H.N.

Thời gian qua, những khách hàng này không may bị bệnh đột ngột và qua đời. Khi nhận được thông tin từ gia đình khách hàng, đại diện Công ty Bảo hiểm Agribank đã phối hợp với Agribank Quảng Trạch – Bắc Quảng Bình đến trực tiếp động viên thăm hỏi, thực hiện các thủ tục, hồ sơ chi trả bồi thường 100% theo mức trách nhiệm đã tham gia. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ một phần lãi vay và hỗ trợ thêm gia đình 2 triệu đồng tiền mai táng phí.

Đại diện Bảo hiểm Agribank chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng. Ảnh: H.N.

Ông Hải chia sẻ: Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm dành cho khách hàng vay vốn qua hệ thống Agribank tham gia với mức phí phù hợp. Qua thực tế triển khai, sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng đã khẳng định là lá chắn kinh tế vững chắc cho người vay vốn, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng và hỗ trợ giảm bớt khó khăn tài chính cho khách hàng, giúp khách hàng có nguồn trả nợ ngân hàng khi không may gặp rủi ro về tính mạng, sức khỏe.



Nhiều gia đình nhờ mua bảo hiểm Bảo an tín dụng, khi rủi ro xảy ra, những món nợ hàng chục, hàng trăm triệu đồng đã được giải quyết nhanh chóng và kịp thời.

Bảo an tín dụng là sản phẩm bảo hiểm dành cho khách hàng vay vốn qua hệ thống Agribank. Ảnh: H.N.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bảo hiểm Agribank đã chi trả bồi thường bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền hơn 738 triệu đồng trên địa bàn Quảng Trạch – Bắc Quảng Bình.



Được biết, Công ty Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thừa Thiên Huế được Bảo hiểm Agribank giao quản lý Tổng đại lý Agribank Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Bắc Quảng Bình.