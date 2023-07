Quảng Bình có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 13/7, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định cho Đại tá Hoàng Khắc Lương.

Theo đó, ngày 7/7, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Hoàng Khắc Lương - Trưởng phòng, Cục nghiệp vụ, Bộ Công an đến nhận công tác tại Công an tỉnh Quảng Bình và giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 13/7.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định cho Đại tá Hoàng Khắc Lương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình mong muốn Đại tá Hoàng Khắc Lương không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nâng cao trình độ, năng lực của bản thân để cùng với tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Đại tá Hoàng Khắc Lương trên cương vị mới. Ảnh: CA

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã chúc mừng Đại tá Hoàng Khắc Lương được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, lĩnh vực công tác để cùng tập thể Ban Giám đốc phát huy những kết quả đã đạt được; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển, xây dựng lực lượng Công an tỉnh này thực sự trong sạch, vững mạnh.