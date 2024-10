Quảng Bình: Mưa lớn nhiều tuyến đường Đồng Hới ngập nặng, 1 thuyền câu mực chìm khi vào bờ

Ghi nhận của PV báo Dân Việt, vào sáng ngày 21/10, mưa lớn xảy ra trên địa bàn TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) khiến hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát dẫn đến nhiều tuyến đường bị ngập, các phương tiện rất khó khăn mới di chuyển được, có xe ô tô còn chết máy giữa đường.



Clip: Mưa lớn xảy ra trên địa bàn TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) khiến nhiều tuyến đường nội thành ngập nặng

Ông Nguyễn Tú (ở phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Sáng nay mưa lớn, tôi ra lái ô tô đi làm thì thấy đường Hai Bà Trưng ngập nặng, tôi vừa chạy vừa lo xe bị nước vào, gây hư hỏng".

Mưa lớn khiến đường nội thành Đồng Hới (Quảng Bình) ngập khiến phương tiện khó khăn khi di chuyển qua.

Mưa lớn trong vài giờ đã khiến nhiều tuyến đường ở TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) ngập sâu.

"Hệ thống thoát nước của TP. Đồng Hới không biết như thế nào nhưng mới mưa đã ngập ảnh hưởng rất lớn đời sống của người dân. Chính quyền các cấp cần rốt ráo vào cuộc để có giải pháp", ông Trần Văn Cường (ở phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), nói.

Đường nội thành Đồng Hới ngập khiến ô tô hỏng máy phải gọi cứu hộ để giải cứu xe.

Cũng trong sáng cùng ngày, một thuyền câu mực của ngư dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) bị sóng đánh chìm khi đang di chuyển vào bờ.

Người dân cùng chính quyền xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang tìm phương án cứu hộ tàu cá bị chìm.

Trao đổi vơi PV báo Dân Việt, ông Đào Xuân Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), chia sẻ: "Mưa to kèm gió lớn khiến thuyền đánh bắt mực của ngư dân địa phương bị đánh chìm, rất may, 2 ngư dân trên thuyền bơi an toàn vào bờ. Bên cạnh đó, việc cửa sông Nhật Lệ bồi lắng khiến tàu, thuyền ra, vào bờ rất khó khăn, dễ mắc cạn".