Quang Linh Vlogs và Lôi Con lỡ hẹn về Việt Nam vì sự cố giấy tờ

Ngày 18/4, Quang Linh Vlogs khiến người hâm mộ vui mừng khi thông báo anh và cậu bé Lôi Con sẽ về Việt Nam. Chuyến bay dự kiến cất cánh từ Angola, quá cảnh tại Dubai và sau đó bay thẳng về Việt Nam. Tuy nhiên, "hạnh phúc ngắn chẳng tày gang", niềm vui của Quang Linh và Lôi Con nhanh chóng tan biến vì sự cố vào phút chót.



Trước khi khởi hành, Quang Linh đã bày tỏ lo lắng về tình hình mưa bão tại Dubai và sợ rằng các chuyến bay sẽ bị hoãn do thành phố đang ngập lụt nặng nề. Anh cũng trấn an Lôi Con: "Nếu không bay được là do bên Dubai bị ngập nước, không phải chú Linh lừa nhé".

Háo hức về Việt Nam, "phút 89" gặp trục trặc

Tuy nhiên, nỗi lo về mưa bão chưa qua thì sự cố khác lại ập đến. Sáng ngày 19/4, Quang Linh bất ngờ thông báo buộc phải hủy chuyến bay theo lịch vì giấy tờ của Lôi Con gặp vấn đề, không được xuất cảnh.

Bộ ba Quang Linh, Lôi và Bố Lôi tiếp tục gặp trục trặc trong hành trình trở về Việt Nam. Ảnh chụp màn hình: Quang Linh Vlogs.

Trong vlog tối ngày 19/4, Quang Linh thông báo chuyến bay sẽ khởi hành lúc 1h30 sáng. Tuy nhiên, ngay sau đó cả đoàn lại một lần nữa gặp trục trặc với vấn đề giấy tờ và tiếp tục lỡ hẹn về nước.

Quang Linh ăn mỳ gói lúc 2h sáng, sau khi lỡ hẹn về Việt Nam do trục trặc giấy tờ. Ảnh: Quang Linh Vlogs.

Nhắc đến Quang Linh Vlogs, không thể không nhắc đến Lôi Con - cậu bé 4 tuổi mang nụ cười rạng rỡ và trái tim ấm áp đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng Việt.



Cậu bé có tên thật là Mativado, con trai của Matiloi - một thành viên trong team châu Phi của Quang Linh. Xuất hiện thường xuyên trong các video triệu view trên kênh Youtube 3,7 triệu người theo dõi của Quang Linh, Lôi Con nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách hồn nhiên và những biểu cảm "đốn tim" người xem.

Trên mạng xã hội, Lôi Con được ưu ái dành cho những biệt danh hài hước như "idol TikTok", "sad boy châu Phi",... Những biệt danh này xuất phát từ những khoảnh khắc dễ thương, hài hước của cậu bé trong các video của Quang Linh.

Quang Linh không chỉ là người anh mà còn là người cha đỡ đầu, người thầy tận tụy dạy dỗ Lôi Con từng từ tiếng Việt. Anh dành cho cậu bé sự quan tâm, chăm sóc chu đáo như con trai ruột. Lôi Con cũng rất quý mến Quang Linh, hai chú cháu luôn quấn quýt bên nhau, hình ảnh hai người cùng nhau đi khắp bản làng, vui chơi, học tập đã trở thành hình ảnh quen thuộc và được yêu thích bởi người xem.

Lôi Con góp nhiều công sức trong việc bán hàng của team Quang Linh. Ảnh: Quang Linh Vlogs.

Lôi Con tỏ ra vô cùng háo hức cho chuyến đi Việt Nam lần đầu tiên. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ khiến em phải thất vọng và buồn bã. Hình ảnh "sad boy châu Phi" ngồi thườn thượt tại sảnh sân bay khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Dù gặp nhiều khó khăn trắc trở, Quang Linh vẫn quyết tâm thực hiện lời hứa đưa Lôi Con về Việt Nam. Anh chia sẻ: "Chắc mai cố gắng bay chuyến khác".



Trước đó, để hoàn thành thủ tục cho Lôi Con, Quang Linh đã tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Anh mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ để hai chú cháu có thể sớm đoàn tụ với gia đình tại Việt Nam.

Trước sự cố của Quang Linh và Lôi Con, người hâm mộ đã gửi lời động viên và an ủi đến hai chú cháu. Họ tin rằng với sự quyết tâm và nỗ lực của Quang Linh, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết và Lôi Con sẽ có cơ hội được về Việt Nam như mong ước.