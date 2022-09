Quảng Nam: 60 năm, một thời oanh liệt giải phóng Sơn - Cẩm - Hà

Ngày 23/9, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng nam, tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến dịch vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà (25/9/1962 - 25/9/2022).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, ôn lại chiến thắng vang vọng của Chiến dịch vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà.

Lễ kỷ niệm 60 năm chiến dịch vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà (25/9/1962 - 25/9/2022). Ảnh: T.H

Video kỷ niệm 60 năm giải phóng Sơn - Cẩm - Hà

Cách đây 60 năm, ngày 25/9/1962 trên vùng đất căn cứ địa cách mạng Sơn - Cẩm - Hà đã diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại, thực hiện chủ trương của Khu ủy V, các đơn vị bộ đội chủ lực của Quân khu V phối hợp với Tỉnh đội Quảng Nam và các tổ công tác của huyện mở chiến dịch Vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà.

Để thực hiện chủ trương giải phóng Sơn - Cẩm - Hà, Tỉnh đội cho lực lượng trinh sát vượt sông Tiên (con sông ngăn cách giữa Phước Lãnh, Phước Ngọc và 3 xã Phước Sơn, Phước Cẩm, Phước Hà) để nắm địch, chuẩn bị thực hiện kế hoạch giải phóng 3 xã này. Đúng 2 giờ sáng ngày 25/9/1962, quân ta tổ chức vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà.

Ông Lưu Văn Chính (nguyên Đội trưởng Đội công tác huyện Tiên Phước) là người trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch giải phóng Sơn - Cẩm - Hà ôn lại chiến thắng vang vọng. Ảnh: N.H

"Đây là chiến dịch vô cùng gian khổ, vừa chủ động tiến công vừa tổ chức đánh địch phản kích, nhưng với tinh thần quả cảm, mưu trí và hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các lực lượng, sau một tháng, chiến dịch đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn.

Chiến dịch "Vượt Sông Tiên" nhanh chóng thu được thắng lợi, ta đã giải phóng Sơn - Cẩm - Hà với số dân gần 9.000 người, mở ra một địa bàn rộng lớn, phá tan tuyến phòng thủ của địch, bước đầu đập tan âm mưu dồn dân vào ấp chiến lược của địch, phá thế giằng co phân tuyến giữa ta và địch ở vùng giáp ranh, tạo bàn đạp vững chắc và thế thuận lợi phát triển phong trào cách mạng tiến công xuống đồng bằng", ông Hương phát biểu.

Tại lễ kỷ niệm 60 năm chiến dịch vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, trong bất kỳ tình huống khó khăn gian khổ nào, quân và dân Tiên Phước vẫn nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, một lòng một dạ theo Đảng làm cách mạng đến cùng, quyết chiến chống kẻ thù xâm lược.

Bí thư Huyện ủy Tiên Phước thăm hỏi các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Sơn - Cẩm - Hà. Ảnh: T.H

Ông Lưu Văn Chính (nguyên Đội trưởng Đội công tác huyện Tiên Phước) là người trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến dịch chia sẻ: "Sau khi vượt sông Tiên, các đơn vị chiếm lĩnh và chốt giữ những vị trí quan trọng, phát động quần chúng phá ấp, truy quét ác ôn, kêu gọi binh lính địch ra hàng.

Bộ đội của ta thành lập chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân, triển khai công tác bố phòng chống địch và vận động thanh niên gia nhập bộ độ.

Có thể nói chiến dịch vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà, không chỉ có ý nghĩa đơn thuần là một đợt hoạt động mà mở thế tiến công. Lần đầu tiên quân ta chọc thủng hệ thống phòng thủ của địch, phá thế giằng co ở vùng giáp ranh, mở ra một địa bàn rộng lớn từ Việt An, An Tráng đến Tùng Lâm tạo thành một vùng giải phóng rộng lớn từ phía Tây Thăng Bình đến Bắc Tiên Phước.

Tạo thế và lực, đẩy mạnh phong trào cách mạng, cùng quân và dân miền Nam tiếp tục chiến đấu để làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975".

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: N.H

Sau ngày đất nước thống nhất, nhân dân Sơn - Cẩm - Hà nói riêng và huyện Tiên Phước nói chung đã đồng lòng chung sức xây dựng quê hương. Ba xã vùng chiến khu xưa Sơn - Cẩm - Hà đã có những bước chuyển biến mới. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trông con vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển kinh tế vườn, trang trại đem lại nguồn thu nhập cao. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã Tiên Cẩm còn hơn 5,7%, Tiên Sơn dưới 5% và Tiên Hà hơn 5,3%. Cả 3 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, chiến dịch "Vượt sông Tiên" giải phóng Sơn - Cẩm - Hà có tầm quan trọng đặc biệt đối với huyện Tiên Phước nói riêng, cả tỉnh Quảng Nam nói chung.

Từ vùng giải phóng này, Tỉnh ủy Quảng Nam, các Cơ quan Dân chính của tỉnh, Huyện ủy Tiên Phước xây dựng căn cứ đứng chân lãnh đạo phong trào cách mạng trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Phước ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của cha ông đi trước, tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp vững mạnh.

"Tôi đề nghị huyện tiếp tục tập trung xây dựng kinh tế, xã hội, quốc phòng ngày càng vững mạnh, tập trung xây dựng huyện nông thôn mới. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, xây dựng Tiên Phước ngày càng giàu đẹp", ông Tân nhấn mạnh.