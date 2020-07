Quảng Nam: 8 ca dương tính Covid-19 vừa công bố, có cả 2 vợ chồng

Tối 31/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố về lịch trình của 8 trường hợp dương tính Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bệnh nhân nam thứ nhất (SN 1980, địa chỉ An Hội, phường Minh An, TP.Hội An) sống với cùng vợ và 2 con.

Ngày 23/7, bệnh nhân có chăm bố vợ là BN428 tại Khoa Nội - Tiết Niệu, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 24/, bệnh nhân tiếp tục chăm bố vợ và từ bệnh viện đi xe máy về thẳng nhà, ăn cơm cùng gia đình, có tiếp xúc với mẹ, cô ruột, vợ, 2 con và cháu. Chiều, bệnh nhân đến nhà bạn tại Homestay Riverside Plum Garden (Nguyễn Phúc Tần, Cẩm Phô, TP.Hội An) tiếp xúc với bạn là P.V.T và vợ bạn là chị H.

Ngày 25/7, bệnh nhân cùng vợ đến quán Cà phê Lộc Viên trong Kiệt Trần Phú, không tiếp xúc với người nào khác… Ngày 26/7, bệnh nhân đi câu tại cầu sắt Cẩm Kim, có nói chuyện cùng bạn là anh P.V.T và anh P.N. Ngày 28/7, bệnh nhân được đưa vào Khu cách ly Bệnh viên đa khoa Hội An.

Tại Quảng Nam đã có thêm 8 ca dương tính với Covid-19, trong đó có cả 2 vợ chồng.

Tiếp đến là bệnh nữ (SN 1969, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Từ ngày 20-24/7, bệnh nhân đến thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ để điều trị tư cho bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt nhẹ. Đây là bệnh nhân F1 của bệnh nhân 433 công bố dương tính ngày 28/7.

Bệnh nhân thứ 3 cũng là nam (SN 2005, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là học sinh), đây là cháu ngoại bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 433, cũng được xác định là F1 và được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Trường hợp thứ 4 cũng là nam (SN 1953, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) đang ung thư thận di căn phổi giai đoạn 4/Suy thận độ 4-5. Bệnh nhân nhập viện ngày 9/7 tại phòng 614, tầng 6, Khoa Thận -Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 22/7, bệnh nhân xuất viện, về ở tại Khu phố 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam. Tình trạng bệnh nhân mệt, sức khỏe yếu do mắc các bệnh nền.

Ngành Y tế Quảng Nam đang tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tiếp đến, bệnh nhân thứ 5 là vợ của bệnh nhân thứ 4 (SN 1957, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam). Bệnh nhân này đi nuôi chồng từ ngày 9/7 tại phòng 614, tầng 6, Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian nằm viện, bà ở lại Bệnh viện. Hàng ngày, bà xuống căn tin mua hàng, rồi về lại phòng.

Bệnh nhân thứ 6 cũng là nữ (SN 1934, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Ngày 11/7, bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng, được Chẩn đoán Zona vùng mặt. Đến 15h00 cùng ngày, bệnh nhân chuyển Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (Lý do CLS: Suy thận, suy tim). Đến 17h, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Thận - Tiết niệu tầng 6 (P606)…

Sáng 29/7, bệnh nhân được chuyển vào phòng cách ly riêng, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tiếp đến là bệnh nhân nam thứ 7 (SN 1930, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Ngày 13/7, bệnh nhân tức ngực, người nhà đưa vào Phòng Khám BVĐK Bình An, thị trấn Nam Phước được hướng dẫn chụp, đo điện tim và được chẩn đoán nghi ngờ hẹp van tim. Đến 10h, bệnh nhân được chuyển viện ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (đi cùng con trai là T.T.D, SN 1970) bằng xe cấp cứu. BN vào Khoa Cấp cứu, được chuyển lên Khoa Tim mạch Can thiệp (P501) lúc 10h.

Đến sáng 29/7, bệnh nhân được đưa về khu cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên bằng xe cấp cứu cùng với T.T.D, trong ngày được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Bệnh nhân cuối cùng là nam (SN 1970, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), ngày 13/7, bệnh nhân vào Phòng Khám Bệnh viện đa khoa Bình An, thị trấn Nam Phước, được hướng dẫn đi chụp fim và đo điện tim. Đến 10h, bệnh nhân được chuyển viện ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng bằng xe cấp cứu. Đến 12h, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Tim mạch Can thiệp (P501). Sau khi xuất viện, ngày 29/7, bệnh nhân cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm y tế Duy Xuyên và được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.