Quảng Nam: Cây cối đổ ngã khắp nơi, hoa trái rụng tơi tả đầy vườn, nước mắt nông dân chảy vào trong

Ông Trương Xuân Tý - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN), Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, đến thời điểm này, tuy số liệu chưa đầy đủ, nhưng thống kê sơ bộ thì bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp của tỉnh.



Vựa rau Bàu Tròn, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tan hoang sau bão. Ảnh: Tấn Thành - Chí Đại. Những vườn trồng đu đủ đang độ trĩu quả nát bươm coi như mất trắng.

"Về sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn tỉnh nhiều diện tích cây trồng lâu năm, cây hàng năm bị ngã đổ, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Trong đó, diện tích hoa màu, rau màu 422ha, 2.090ha keo bị ngã đổ, 90ha diện tích cây ăn quả bị ngã đổ. Về tàu thuyền đã có 12 tàu, ghe bị chìm, 3 tàu ở Tam Hải, huyện Núi Thành, Hội An 1 tàu, huyện Duy Xuyên 2 tàu và 6 ghe. Gia súc, gia cầm bị cuốn trôi hơn 3.300 con. Lồng bè thủy sản bị hư hỏng 139 lồng, 1.200 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị gãy đổ....", ông Tý nói.



Sản phẩm nông nghiệp của người dân hầu như mất trắng khi hết lũ rồi đến bão càn quét. Trong ảnh, nông dân Quảng Nam gom góp những trái đu đủ rụng xem có còn ăn được không. Ảnh: Tấn Thành - Chí Đại.

Theo báo cáo của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến sáng ngày 29/10. Trên địa bàn tỉnh đã có 9 người chết, 47 người mất tích và 44 người bị thương. Về nhà ở đã thiệt hại hoàn toàn 295 nhà, nhà bị thiệt hại 566 nhà.



Bão cũng đã làm hệ thống thông tin truyền thông không hoạt động được, mất điện toàn tỉnh, nhiều trường học, nhà công vụ giáo viên, học sinh, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng.



Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Quảng Nam đã có hơn 2090 ha keo bị ngã đổ.

Về giao thông, các tuyến quốc lộ (QL) do Sở Giao thông vận tải Quảng Nam quản lý thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng, cây cối ngã đổ, gây tắc các tuyến QL14B, QL14E, QL14H, QL40B và QL24C. Khoảng 1.500 cây, trong đó có nhiều cây lớn. Taluy sạt lở ở QL40B và QL14E, sạt lở 6 điểm, tắc giao thông khối lượng khoảng 6.000m3.



Nhiều nhà dân tỉnh Quảng Nam bị tốc mái hoàn toàn.

Nhiều cống bị xói hạ lưu, cầu suối Re QL40B hư hỏng mố cầu. Các hư hỏng do bão số 6 chưa kịp khắc phục, tiếp tục phát triển. Các tuyến đường do các địa phương quản lý, như: Bắc Trà My, cầu treo tại thôn 6 (thôn 1 cũ), xã Trà Bui bị nước lũ cuốn trôi.

Tại cầu sông Trường, sông Oa quốc lộ 40B, nước tràn qua cầu, các ngầm trên các tuyến ĐH đoạn qua xã Trà Dương, Trà Ka bị ngập không lưu thông được.



Hệ thống cây xanh ở tỉnh Quảng Nam ngã đổ đã làm giao thông đi lại khó khăn.

Tại Hội An, các tuyến đường ĐH, GTNT cây cối ngã, đổ hơn 100 cây, chưa kịp khắc phục để bảo đảm giao thông. Tam Kỳ cây xanh đô thị ngã đổ gần 1.000 cây. Duy Xuyên nhiều cây xanh bị ngã đổ.



Nhiều tuyến đường đi các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông tê liệt.

Đối với các huyện Phước Sơn và Nam Trà My, do mưa lớn nên nhiều điểm taluy sạt lở với khối lượng lớn gây tắc đường. Địa phương đang khắc phục để đảm bảo giao thông.

Bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An tiếp tục bị sạt lở do bão.

Ngoài ra, công trình phòng chống thiên tai bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An tiếp tục bị sạt lở khoảng 2.500m. Hệ thống đê ngăn mặn ven biển bị sạt lở, hư hỏng nặng tại nhiều vị trí, gây ảnh hưởng đến khả năng ngăn mặn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các địa phương ven biển…