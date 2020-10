Sạt lở núi ở Nam Trà My: Quảng Nam có đến 6 địa phương nằm trong nhóm nguy cơ cao bị sạt lở, lũ quét

Cụ thể, theo bản tin cảnh báo sạt lở, lũ quét của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 06 giờ qua (từ 20 giờ ngày 28/10 đến 01 giờ ngày 29/10), các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên đã có mưa, nhiều nơi mưa to đến rất to.

Điển hình như tại Thủy điện Hủa Na lượng mưa lên đến 44,6mm (Nghệ An), Kỳ Lạc 88mm, Hương Giang 57,6mm (Hà Tĩnh), Việt Trung 103,6mm, Trường Sơn 100mm (Quảng Bình), Vĩnh Ô 103mm, Hướng Linh 73,6mm (Quảng Trị), Chư PRông 33,6mm (Gia Lai)....

Dự báo trong 06 giờ tới, lượng mưa tại Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 210mm; các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 70mm.

Bản đồ cảnh bảo sạt lở, lũ quét. Nguồn: nchmf.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên.

Nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, đặc biệt tại các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền (Thừa Thiên Huế); Liên Chiểu, Thanh Khê (TP.Đà Nẵng); Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, thành phố Hội An (Quảng Nam); Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi (Quảng Ngãi); Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, thành phố Quy Nhơn (Bình Định); Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Rẫy, Đăk Glei, Kon Plong, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum (Kon Tum).

Nguy cơ sạt lở đất rất cao tại Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh (Quảng Bình).

Tại Quảng Trị, những điểm sau đây nguy cơ sạt lở rất cao: Đắkrông, Hướng Hóa, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong, Vĩnh Linh.

Bốn địa phương có nguy cơ sạt lở rất cao tại Thừa Thiên Huế là: Phong Điền, thị xã Hương Thủy, A Lưới, Nam Đông, thị xã Hương Trà.

Tại Quảng Nam, có đến 5 địa phương nằm trong nhóm có nguy cơ sạt lở cao là: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

Tại Quảng Ngãi, huyện Trà Bồng, Ba Tơ, Đức Phổ, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, nguy cơ sạt lở rất cao.

Tại Kon Tum, huyện Sa Thầy, Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Kon Plong, Ngọc Hồi, Ia H’Drai, Đăk Tô, TP. Kon Tum, Đắk Hà thuộc nhóm có nguy cơ sạt lở rất cao.