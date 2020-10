Quảng Nam: Chuyên gia nghiên cứu sạt lở đang vào hiện trường Trà Leng

Ngày 31/10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My mặc dù thời tiết đang mưa lớn.

"Sáng nay, chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Chó nghiệp vụ và flycam vẫn được sử dụng để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm. Do mưa lớn nên trong sáng nay, đường đến hiện trường xuất hiện một số điểm sạt lở, chúng tôi đang khắc phục sớm nhất có thể", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin.

Bất chấp con đường nhầy nhụa do mưa lớn...

lực hượng cứu hộ vẫn tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Đến nay đã là ngày thứ 3 sau vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, lực lượng chức năng đã cứu được 33 người, tìm thấy 8 thi thể nạn nhân, còn lại 12 người vẫn mất tích, trong đó có Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng. Trước đó, vào 18h tối hôm qua (30/10) do mưa lớn nên lực lượng cứu hộ đã tạm thời dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Sáng nay, sẽ có chuyên gia nghiên cứu về sạt lở vào hiện trường Trà Leng

Lực lượng chức năng đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân mất tích

"Mấy hôm nay lực lượng chức năng đã được huy động hết công sức để vào hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Nhưng thời tiết tại Trà Leng chiều qua đến sáng nay có mưa nên ảnh hưởng đến việc tìm kiếm. Ngay sáng nay, tỉnh đã điều động thêm 4 xe múc, đặc biệt 3 máy xịt công sức lớn, bên cạnh đó còn có chó nghiệp vụ để đưa vào hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích…", ông Bửu nói.

Chó nghiệp vụ, máy xịt công sức lớn đã được đưa vào hiện trường phục vụ tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Ông Bửu nói thêm, bằng mọi giá phải tìm kiếm cho bằng được 12 người đang còn mất tích. Hiện UBND tỉnh đang theo dõi sát sao dự báo thời tiết để có hướng xử lý đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng được huy động để cố gắng tìm cho bằng được 12 người mất tích còn lại

Địa điểm sạt lở Trà Leng

"Nếu trời mưa, việc tìm kiếm sẽ được tạm dừng, còn tạnh lúc nào thì triển khai lúc đó. Đặc biệt, sáng nay một chuyên gia nghiên cứu về sạt lở của Viện nghiên cứu Thủy lợi sẽ vào hiện trường sạt lở Trà Leng để khảo sát, tư vấn giúp cho việc tìm kiếm được thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, sẽ cử đội quân đi dọc sông Leng, sông Tranh để tìm kiếm các nạn nhân, vì khi sạt lở rất có nguy cơ các nạn nhân bị đẩy xuống sông, đây là ngày thứ 3 nên có khả năng các nạn nhân bị mất tích sẽ nổi lên…", ông Bửu thông tin.

13 bệnh nhân trong vụ sạt lở ở Trà Leng sức khỏe đã ổn định

Danh sách người chết và bị thương ở huyện Nam Trà My

Liên quan đến 13 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, Tiến sĩ Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, sau ba ngày cấp cứu, điều trị đến nay tất cả 13 bệnh nhân trong vụ sạt lở đã ổn định sức khỏe, không có bệnh nhân nào có tiên lượng xấu.

"Chúng tôi đã yêu cầu lực lượng y, bác sĩ phải tập trung mọi nguồn lực, thuốc thang để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân ở Trà Leng. Ngành Y tế cũng đã cử lực lượng y tế địa phương túc trực cùng với đoàn tìm kiếm các nạn nhân", Tiến sĩ Mười nói.

Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Trà Leng đã khiến 20 người chết và mất tích

Như Dân Việt thông tin, chiều 28/10 một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn 1, xã Trà Leng khiến 11 ngôi nhà bị vùi lấp, có 53 người bị nạn, trong đó cứu được 33 người, 20 người chết và mất tích. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân.