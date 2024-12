Quảng Nam được vinh danh là điểm đến du lịch trong nước thu hút và ấn tượng nhất

Tối ngày 18/12, tại TP.HCM đã diễn ra đêm tôn vinh HOTLIST 2024 với chủ đề "Kén Vàng, Kén Bạc" được tổ chức bởi Travellive Media Group với mục tiêu vinh danh những thương hiệu chất lượng trong ngành du lịch.

Tại hạng mục điểm đến, tỉnh Quảng Nam là địa phương duy nhất được vinh danh là điểm đến trong nước thu hút và ấn tượng nhất, nhờ vào các chương trình và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch hiệu quả.

Tại hạng mục điểm đến, tỉnh Quảng Nam là địa phương duy nhất được vinh danh là điểm đến trong nước thu hút và ấn tượng nhất, nhờ vào các chương trình và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch hiệu quả. Ảnh: Thanh Hồng

HOTLIST 2024 vinh danh hơn 40 thương hiệu khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du thuyền, điểm đến, các tổ chức du lịch chất lượng và 12 gương mặt truyền cảm hứng du lịch của năm. HOTLIST được Hội đồng cố vấn chuyên môn và Travellive đánh giá, đề cử và tôn vinh.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Travellive là tạp chí lâu đời và uy tín về Du lịch & Phong cách sống ở Việt Nam dành cho những người đam mê du lịch. Travellive xuất bản hàng tháng với số lượng 30.000 bản/kỳ. Tạp chí Travellive có mặt tại trên 1.000 điểm đọc miễn phí trên toàn quốc gồm, hệ thống khách sạn, resort hàng đầu Việt Nam và phòng chờ hạng thương gia các sân bay quốc tế tại Việt Nam.

Du khách đến tham quan tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.N

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cho biết, những năm gần đây, ngành du lịch Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực để phát triển theo hướng xanh, bền vững và nhận được sự đánh giá cao từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Năm 2024, thương hiệu du lịch Quảng Nam tiếp tục được khẳng định trong nước và trên thế giới, nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng do các chuyên trang du lịch nổi tiếng trao tặng, đặc biệt, làng rau Trà Quế được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất năm 2024".

Du lịch Hội An vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quốc tế như, danh hiệu "Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á" tại lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA), 1 trong 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam do trang Booking.com bình chọn, điểm đến nghỉ dưỡng dành cho doanh nghiệp tốt nhất châu Á do World MICE Awards bình chọn, top 7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024, top 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2024, top 25 điểm đến tuần trăng mật hàng đầu thế giới năm 2024, top 25 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2024 do nền tảng du lịch lớn nhất thế giới Trip-advisor bình chọn...

Nhiều doanh nghiệp du lịch tại Quảng Nam cũng đã vinh dự nhận được các giải thưởng quốc tế. Qua đó khẳng định giá trị phát triển bền vững và không ngừng sáng tạo của điểm đến".

Sông Đầm là điểm du lịch sinh thái tại thành phố Tam Kỳ, nơi đây lưu giữ được nét làng quê, dân dã, nhiều động vật hoang dã được bảo tồn. Ảnh: Nguyễn Điện Ngọc

Cũng theo Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng, năm 2024, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch tại Quảng Nam ước đạt hơn 8 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023; vượt 6% so với kế hoạch; trong đó khách quốc tế ước đạt 5.500.000 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023; vượt 8% so với kế hoạch, khách nội địa ước đạt 2.520.000 lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 1% so với kế hoạch. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2024 ước đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 21.620 tỷ đồng.

"Những giải thưởng uy tín đến với ngành du lịch Quảng Nam trong năm 2024 là sự ghi nhận của bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế.

Đây là tiền đề để ngành du lịch tiếp tục là động lực để Quảng Nam khai thác tiềm năng du lịch theo hướng xanh, bền vững, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, lan tỏa sức hấp dẫn, thu hút du khách quốc tế trên toàn cầu đến khám phá và trải nghiệm trọn vẹn tại Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung", ông Hồng cho biết.