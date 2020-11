Quảng Nam: Khi có mưa lớn, hồ Phú Ninh chứa thêm được mấy trăm triệu m3 nước?

Ngày 4/11, trao đổi với Dân Việt, ông Đào Văn Thiên - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam, nhấn mạnh xung quanh các hồ chứa trên địa bàn trong mùa bão, lũ năm 2020, đến thời điểm này các hồ chứa thủy lợi có dung tích lớn như hồ Phú Ninh, Thái Xuân đang ở ngưỡng an toàn, mỗi hồ có sức chứa khoảng vài trăm triệu mét khối nước khi có mưa lớn.

Hồ chứa nước Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) còn chứa khoảng 200 triệu mét khối nước khi có mưa lớn

Ông Thiên cho biết, đơn vị đang quản lý, vận hành 17 hồ chứa thủy lợi, đến thời điểm này có 12 hồ tích đầy nước, 3 hồ đang được vận hành xả sâu (xả đáy-PV), riêng 2 hồ thủy lợi lớn là Phú Ninh và Thái Xuân hiện đã tích nước từ 60 đến 70%.

"Riêng hồ Phú Ninh hiện nay mực nước đang ở trao trình 29,70m, tích được 260 triệu mét khối nước, vẫn còn thiếu khoảng 80 triệu mét khối mới đủ ngưỡng. Bên cạnh đủ ngưỡng ra, hồ Phú Ninh còn có sức chứa thêm 116 triệu mét khối nước phòng lũ. Như vậy, riêng hồ Phú Ninh còn có sức chứa khoảng gần 200 triệu mét khối nước nửa khi có mưa lớn…", ông Thiên nói.

Hiện tại mực nước ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam mới đạt 29,10m, đạt ngưỡng của hồ là 32,50m

Cũng theo ông Thiên, nếu lượng mưa lớn hơn so với dự kiến, thì đơn vị sẽ tính toán và tham mưu cho UBND tỉnh xin phép xả nước trước để đón lũ nhằm an toàn cho hồ chưa. "Hiện nay hồ Phú Ninh và các hồ thủy lợi khác ở Quảng Nam rất an toàn, các hồ đã được kiểm tra trước khi đón bão, lũ...", ông Thiên khẳng định.

Được biết, hồ chứa nước Phú Ninh có sức chứa khoảng gần 500 triệu mét khối, là công trình thủy lợi lớn nhất của Quảng Nam. Hệ thống đầu mối bao gồm 1 đập chính, 5 đập phụ, 3 tràn xả lũ, 3 cống lấy nước và 1 nhà máy thủy điện.

Công trình có nhiệm vụ chính là cấp nước tưới cho khoảng 23.000ha đất sản xuất nông nghiệp của TP.Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn và một phần của huyện Duy Xuyên. Ngoài ra, hồ còn cấp nước phục vụ công nghiệp, dân sinh, phát điện, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh du lịch. Hồ chứa nước Phú Ninh được xếp là 1 trong 6 công trình thủy lợi quan trọng quốc gia.