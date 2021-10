Quảng Nam: Mưa tầm tã cả đêm, miền núi chia cắt, khẩn trương sơ tán dân vùng sạt lở

Sáng 17/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết, từ 19 giờ ngày 15/10 đến 5 giờ ngày 17/10 các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to, đặc biệt từ đêm qua đến rạng sáng nay, mưa tầm tã khiến nước sông dâng nhanh, xuất hiện sạt lở khiến giao thông chia cắt.



Cụ thể, các địa phương có lượng mưa lớn như: Trà Giáp 263,4mm, Phước Chánh 218,2mm, Trà Leng 184,8mm, Phước Công 182,8mm, Phước Hiệp, 175,4mm, Phước Thành 167,4mm, Hồ Nước Rôn 167,2mm, Tiên Phong 157,8mm, Phước Năng 153,8mm, Hồ Trung Lộc 145,0mm, Tiên Lãnh 144,4mm, Tiên Hà 143,8mm, Đầu mối Hồ Việt An 142,4mm, Phước Ninh 135,6mm, Quế Phước 128,4mm, Tam Trà 128mm, Hồ Đông Tiển 123,6mm, Quế Lộc 116,8mm, Trà Kót 112,8mm... đa phần là các xã ở huyện vùng cao.

Mưa lớn khiến huyện miền núi Bắc Trà My bị ngập lụt một số nơi. (Ảnh: Văn Bình)

Mưa lớn kéo dài khiến một số huyện miền núi Quảng Nam bị ngập lụt, giao thông chia cắt. Sáng nay, tại huyện Bắc Trà My ở ngã ba cầu Ông Tích (tổ Đồng Trường, thị trấn Trà My) gần khu giao thủy giữa suối chợ và sông Trường bị ngập sâu hơn nửa mét. Tất cả cầu ngầm ở các tuyến giao thông liên xã đều bị nước lũ băng qua, lưu thông tê liệt hoàn toàn.

Sáng 17/10, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, đến thời điểm hiện tại lượng mưa vẫn đang diễn ra phức tạp, chưa có dấu hiệu suy giảm.

Mưa lớn khiến tuyến đường Quốc lộc 40B từ Bắc Trà My lên Nam Trà My đoạn ngầm sông Trường và Nước Oa nước lớn ngập sâu. Tuyến đường ĐH.5 (đi về Trà Vân - Trà Vinh) bị sạt lở nghiêm trọng tại điểm gần UBND xã Trà Vinh, hiện vẫn chưa lưu thông.

Một điểm sạt lở ở xã Trà Cang (ảnh chụp chiều 16/10). (Ảnh: CTV)

Tuyến Trà Dơn – Trà Leng khu vực suối Ông Đề nước dâng nhanh gây chia cắt, ngoài ra một số tuyến tại các xã như Trà Cang, Trà Linh, Trà Mai.. đã xuất hiện điểm sạt lở nhỏ, đất tràn xuống đường. Lãnh đạo huyện Nam Trà My cho hay, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài thì nguy cơ khối lượng đất đá sạt lở sẽ nặng nề hơn.

Được biết, huyện Nam Trà My đã khẩn trương sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở. Cụ thể, hiện tại có 147 hộ/605 khẩu có nguy cơ sạt lở đã sơ tán về vị trí an toàn. Trong đó, Trà Cang 15 hộ/65 khẩu, Trà Leng 100 hộ/394 khẩu, Trà Nam 15 hộ/79 khẩu, Trà Tập: 14 hộ/55 khẩu, Trà Mai 2 hộ/8 khẩu, Trà Linh 1 hộ/4 khẩu.

Tuyến quốc lộ 40B lên 6 xã vùng cao của huyện Bắc Trà My và Nam Trà My hoàn toàn bị cắt bởi cầu ngầm sông Trường (qua địa phận xã Trà Sơn) bị ngập sâu hơn 1,3m và cầu ngầm sông Nước Oa (xã Trà Tân) cũng ngập sâu trên 1,2m. Mưa lớn cũng khiến toàn bộ hệ thống điện tại hai huyện Nam và Bắc Trà My bị cắt điện.

Nhiều huyện miền núi Quảng Nam xuất hiện mưa lớn, nguy cơ gây sạt lở đất đá rất lớn. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh đó, các trạm thủy văn trên địa bàn Quảng Nam báo về, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh, mực nước lúc 5h ngày 17/10 tại Hội Khách là 13.52m dưới mức báo động I là 0.98m; tại Ái Nghĩa là 6.75m trên báo động I là 0.25m.

Người dân dọn dẹp điểm sạt lở ở Trà Ka, huyện Bắc Trà My và ngập lụt cầu ngầm Trà Giác, huyện Bắc Trà My. (Ảnh: CTV)

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức báo động II đến trên báo động II, sau đó xuống chậm.

Được biết, mưa đã làm cho 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, các hồ đang trong giai đoạn tích nước, trong đó có 5 hồ tích đầy là Nước Rôn, Phú Lộc, Thạch Bàn, An Long, Khe Tân; 7 hồ tích từ 50-80% là Phú Ninh, Đá Vách, Thái Xuân, Phước Hà, Trung Lộc, Việt An, Vĩnh Trinh.

Trước tình hình mưa lớn trên địa bàn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và Đak Mi 4 đang vận hành giảm lũ cho hạ du.