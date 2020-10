Quảng Nam: Nhà dân cháy rụi trong mưa lũ

Sáng 9/10, lãnh đạo xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân một ngôi nhà của người dân cháy rụi trong mưa lũ.

Lửa thiêu rụi ngôi nhà của bà Hồ Thị Lý trong mưa gió

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều tối qua (8/10) dù trời đang mưa gió to nhưng ngôi nhà của bà Hồ Thị Lý (trú KDC Tak Nầm, dưới đường Quốc lộ 40B, thuộc thôn 3, xã Trà Don) bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Rất may khi phát hiện ngọn lửa, người trong nhà đã chạy thoát thân, do ngọn lửa bén nhanh nên toàn bộ ngôi nhà, tài sản trong nhà bị cháy rụi hoàn toàn.

"Hiện xã đã cử lực lượng xuống để giúp hộ bà Lý và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân", lãnh đạo xã Trà Don nói.

Ngôi nhà đã bị cháy rụi

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, tại huyện Nam Trà My mưa lũ cũng đã làm cho nhà của ông Hồ Văn Hoành (thôn 1 xã Trà Vân) bị sạt lở, địa phương đã huy động lực lượng xung kích tháo dỡ nhà và di dời đến nơi an toàn.

Còn tại huyện Đông Giang có 41 ngôi nhà bị ngập nước, 24 nhà bị sạt lở và hư hỏng; Huyện Đại Lộc có 300 nhà bị ngập nước dưới 1m.

Về giao thông tại huyện Nam Trà My, mưa lớn đã làm sạt lở đất, đá trên các tuyến đường về thôn 3 xã Trà Mai, thôn 5 xã Trà Cang, thôn 1 xã Trà Tập; tuyến Quốc lộ 40B đoạn từ địa phận xã Trà Mai đi Trà Don, tuyến đường đi thôn 2 Măng Lùng…