Quảng Nam: Triệt phá đường dây số đề trên 18 tỷ đồng

Ngày 6/3, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về các tội danh tổ chức đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề hàng chục tỷ đồng vừa mới triệt phá thành công, đồng thời triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình.

Công an tỉnh Quảng Nam làm việc với các đối tượng vi phạm. Ảnh; MT

Trước đó, ngày 24/2/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và Công an TP. Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang và triệu tập các đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc gồm, Bùi Anh Thùy Trâm (SN 1984, trú Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), Huỳnh Thị Kim Cúc (SN 1980, trú Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), Nguyễn Quốc Phong (SN 1986, trú TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình); Võ Văn Tường (SN 1971), Lê Thị Xuyến (SN 1977), Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1988, cùng trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) và Huỳnh Ngọc Ẩn (SN 1985, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình).

Quá trình điều tra xác định các đối tượng bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt với tổng số tiền cá cược trên 18 tỷ đồng, riêng trong ngày 24/2/2023 các đối tượng tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc với tổng số tiền trên 600.000.000 đồng.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: MT

Đồng thời, qua trinh sát phát hiện đối tượng Thái Quang Công (SN 1988, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình), ngoài tham gia trong đường dây tổ chức cá cược số đề còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức kiểm tra, bắt quả tang tại phòng số 305 của cơ sở kinh doanh karaoke Fivestar tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình có 7 đối tượng tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy gồm Thái Quang Công, Lê Trung Hiếu (SN 1990 trú TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình), Nguyễn Đình Quang (SN 2000, trú xã Bình Quý, Thăng Bình), Huỳnh Ngọc Ẩn, Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 2000, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), Y Hậu (SN 2007, trú Gia Lai), Sơ Thị Thảo My (SN 2000; trú TT. Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước).

Tang vật tạm giữ, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ nhựa, 1 tiền Polyme 20 nghìn quấn tròn, 21 điện thoại di động, 172.000.000 đồng, 2 xe máy và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Quang Công về hành vi "tổ chức đánh bạc" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Lê Trung Hiếu về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", các đối tượng Bùi Anh Thùy Trâm, Huỳnh Thị Kim Cúc, Nguyễn Quốc Phong và Võ Văn Tường bị khởi tố về hành vi "tổ chức đánh bạc".

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.