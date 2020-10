Quảng Nam ứng phó với áp thấp nhiệt đới: Cấm người dân ở trên tàu, những nơi nguy cơ sạt lở

Sáng 16/10, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin nhanh đến Dân Việt về việc tỉnh này đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo ông Hồ Quang Bửu, để triển khai ứng phó có hiệu quả với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và tình hình mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung hướng dẫn người dân và các cơ quan đóng trên địa bàn tổ chức chằng chống nhà ở, trụ sở làm việc và kho hàng đảm bảo an toàn.

Tỉnh Quảng Nam nghiêm cấm người dân ở những nơi nguy cơ bị sạt lở, không được ở trên tàu thuyền khi áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ

Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão; Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tàu thuyền tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, đảm bảo an toàn, di chuyển các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản đến nơi an toàn.

Tập trung tổ chức kiểm tra, rà soát và thực hiện sơ tán người dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn và rà soát, chủ động huy động lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, nhất là tại các vùng trũng thấp, ven sông, ven suối, những hộ không đảm bảo an toàn phải kiên quyết vận động di dời, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế di dời để đảm an toàn tính mạng cho người dân; có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết.

Đợt mưa lũ vừa qua, tại Quảng Nam có đến 11 người chết và mất tích

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; tàu thuyền, đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước, các nơi ngập sâu để chở người, hàng hóa khi có mưa lũ.

"Cần triển khai ngay biện pháp bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất và không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản...", ông Bửu yêu cầu.