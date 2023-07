Quảng Nam: Xe tải chở hơn 15 tấn than bốc cháy ngùn ngụt, tài xế may mắn thoát thân Quảng Nam: Xe tải chở hơn 15 tấn than bốc cháy ngùn ngụt, tài xế may mắn thoát thân

Xe tải chở 15,5 tấn than cà phê bỗng dưng bốc cháy khi đang lưu thông trên đường. Rất may tài xế Khải và một người ngồi cùng trên xe đã kịp nhảy ra ngoài thoát thân.