Quảng Ngãi có 1 trường hợp Covid-19 mới, Đà Nẵng thêm 1 ca

Ca bệnh 419 (BN419): Bệnh nhân nam, 17 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 14/7 bệnh nhân đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để chăm anh đang điều trị, đến ngày 17/7 về Quảng Ngãi bằng xe khách, trên xe có một số người từ Bệnh viện C Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Ngày 20/7, bệnh nhân từ Quảng Ngãi đến lại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và có biểu hiện sốt.

Ngày 22/7, bệnh nhân đi tầu từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi và có biểu hiện sốt, ho nhẹ, hơi khó thở, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Ngày 24/7, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ngãi lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả ngày 26/7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang chuyển cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, cơ sở điều trị 2, Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Ca bệnh 420 (BN420): Bệnh nhân nữ, 71 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 12/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau ngực, đến ngày 22/7 nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Ngày 25/7 Bệnh viện C Đà Nẵng lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 26/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Như vậy, trong 2 ngày (25-26/7), Việt Nam ghi nhận 4 ca Covid-19 lây nhiễm tại cộng đồng, trong đó Đà Nẵng 3 ca, Quảng Ngãi 1 ca.

Hiện Bệnh viện Đà Nẵng, nơi có 2 bệnh nhân Covid-19 đã bị phong tỏa.

Sáng 26/7, UBND TP.Đà Nẵng đã ra văn bản thông báo để thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố, UBND các quận, huyện và đề nghị các hội, đoàn thể, các cơ quan trung ương, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thời hạn thực hiện quyết định trên từ 13h ngày hôm nay (26/7), cho đến khi có thông báo mới.