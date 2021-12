Quảng Ninh sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế vào đầu tháng 1 năm sau

Du lịch Quảng Ninh xây dựng phương án đón khách du lịch quốc tế

Theo lộ trình được công bố từ tháng 9/2021, Quảng Ninh sẽ đón khách du lịch quốc tế sau khi mở cửa du lịch với khách nội tỉnh và nội địa. Như vậy, đón khách quốc tế là mức độ thích ứng cao nhất, linh hoạt, đánh dấu sự phục hồi của du lịch trong tình hình mới.

Quảng Ninh là một trong 5 địa phương được chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế, dựa trên các điều kiện: tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin cao, có khu biệt lập thực hiện được du lịch khép kín, năng lực ứng phó với dịch bệnh tốt và nhiều trải nghiệm du lịch đẳng cấp, hấp dẫn và trọn gói.

Để du khách có những trải nghiệm trọn vẹn trong tour du lịch khép kín, các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch đang liên kết để xây dựng các sản phẩm mới, độc đáo, đáp ứng được nhu cầu của du khách với mức chi tiêu cao.

Đặc biệt Quảng Ninh đang sở hữu hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế, riêng tại thành phố Hạ Long có 2 sân golf được đánh giá hàng đầu châu Á cùng nhiều tổ hợp, quần thể nghỉ dưỡng 5 sao quy mô lớn. Đây chắc chắn sẽ là lợi thế riêng biệt để Quảng Ninh thu hút dòng khách quốc tế trở lại, đặc biệt từ những thị trường có nhu cầu du lịch golf cao như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Vịnh Hạ Long được tỉnh Quảng Ninh thí điểm để đón khách du lịch quốc tế. Ảnh: CTT Quảng Ninh

Chuẩn bị cho việc mở cửa đón khách quốc tế, hơn 8.000 nhân lực trong ngành du lịch của Quảng Ninh đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19; các cơ sở lưu trú và kinh doanh du lịch đã được hướng dẫn triển khai bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ cuối tháng 11.

Đến nay, cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc dán nhãn an toàn cho các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn. Việc đánh giá được cập nhật định kỳ vào thứ 6 hàng tuần và sẽ điều chỉnh để sát với tình hình thực tế.

Mới đây nhất, Sở Du lịch Quảng Ninh đã tiến hành điều chỉnh 35 tiêu chí (bắt buộc và khuyến khích) đánh giá an toàn đã ban hành, theo hướng thắt chặt hơn. Cụ thể, Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch phải tổ chức đo thân nhiệt đối với khách đến sử dụng dịch vụ và người đến liên hệ, làm việc, người cung cấp vật tư, hàng hóa. Các cơ sở kinh doanh du lịch cũng phải cung cấp khẩu trang cho khách khi có nhu cầu và được khuyến khích lắp đặt vách ngăn bàn ăn.

Trước đó, đầu tháng 10, để chuẩn bị, Quảng Ninh (Việt Nam) và Phuket (Thái Lan) đã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn về quy trình đón tiếp khách quốc tế theo mô hình Sandbox để sẵn sàng ngay cả trong tình huống xuất hiện trường hợp du khách là F0.

Nói về kịch bản này, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết: "Hiện Quảng Ninh đã lựa chọn được các mô hình du lịch khép kín thí điểm đón khách quốc tế. Trước hết là mô hình tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long và mô hình đón khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu.

Những nơi được lựa chọn là điểm đến nổi tiếng, mang thương hiệu du lịch của Quảng Ninh, có thể cung cấp đa dạng các trải nghiệm "all in one" (Tất cả trong một). Điểm khác biệt tiếp theo là ở các mô hình này, đơn vị tổ chức dễ dàng bố trí cho du khách di chuyển và trải nghiệm theo luồng riêng, trong không gian biệt lập.

Nhân viên sau khi phục vụ khách sẽ được bố trí ở một khu riêng nhằm giảm tối đa sự tiếp xúc với cộng đồng. Như vậy, ngay cả khi xuất hiện du khách là F0 thì cũng rất dễ xử lý và việc ứng phó cũng được diễn tập tại các điểm đến để trở nên thành thục, chuyên nghiệp và chủ động"

Cùng với Vịnh Hạ Long và Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh đã chọn Khu di tích và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí), Khu du lịch Móng Cái - Trà Cổ (TP Móng Cái) để đón khách quốc tế.

Doanh nghiệp du lịch mong mỏi được mở cửa đón khách du lịch quốc tế

Với suy nghĩ chỉ khi đón được khách du lịch quốc tế, du lịch mới thực sự phục hồi, nhiều doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị phương án kinh doanh, xây dựng chương trình tour và làm mới cách tiếp thị. Từ khi có thông tin về vắc-xin phòng Covid-19 được sản xuất thành công, các doanh nghiệp đã tính tới chuyện phải đón khách hộ chiếu vắc-xin như thế nào? Và xây dựng những sản phẩm du lịch đẳng cấp, chất lượng ra sao để hấp dẫn được du khách?

Doanh nghiệp mong chờ đón khách du lịch quốc tế. Ảnh: halongtouris

Bà Phạm Thị Mai Anh, Giám đốc Trung tâm lữ hành Heritage, chia sẻ: "Ngay từ tháng 6/2021, chúng tôi đã tiến hành khảo sát các tuyến điểm du lịch tại các địa phương của Quảng Ninh như: Cẩm Phả, Móng Cái, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô để xây dựng các sản phẩm cao cấp gắn với thế mạnh du lịch biển đảo và du lịch cộng đồng của các địa phương.

Tháng 7/2021, chúng tôi đã hoàn thiện các gói tour và bắt đầu chạy các chương trình xúc tiến và tiếp thị tới khách quốc tế. Khi Quảng Ninh cho mở cửa thị trường du lịch quốc tế là chúng tôi đã chủ động được nguồn khách"

Để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, HĐND tỉnh Quảng Ninh mới đây cũng đã thông qua chính sách kích cầu. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm 50% phí tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như: Danh thắng Vịnh Hạ Long; Bảo tàng Quảng Ninh và danh lam thắng cảnh Khu di tích Yên Tử.

Các chính sách này sẽ đóng vai trò quan trọng để tái khởi động hoạt động dịch vụ du lịch, thông qua các khu, điểm du lịch này để thu hút khách đến các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, từ đó góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh.

Tại Quyết định số 4158/QĐ-UBND về Phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế, tỉnh Quảng Ninh xác định khai thác các thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), các thị trường ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia,...). Các thị trường khách cho phép công dân được đi nước ngoài, có độ an toàn cao về phòng, chống dịch Covid - 19 tại một số khu vực như Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông, Châu Úc (theo tình hình thực tế).

Dự kiến ngày 7/1/2022, Quảng Ninh sẽ đón đoàn khách Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Vân Đồn. Đây là đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Quảng Ninh theo chương trình thí điểm. Việc đón thành công đoàn khách này sẽ khẳng định năng lực thích ứng của du lịch Quảng Ninh, đồng thời cung cấp những kinh nghiệm quý báu và thực tiễn trong việc khơi thông du lịch quốc tế và phục hồi du lịch một cách bền vững.

Theo thống kê của Sở Du lịch, kể từ khi Quảng Ninh khôi phục lại hoạt động du lịch từ cuối tháng 9/2021 đến nay, các điểm du lịch trên địa bàn thu hút khoảng 80.000 lượt khách, chủ yếu là tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Yên Tử. Tuy đã có những tín hiệu tích cực nhưng đây chưa phải là con số kỳ vọng của địa phương cũng như các doanh nghiệp khi mở cửa đón khách trở lại.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang chờ đợi, mong mỏi được mở cửa đón khách quốc tế theo lộ trình, với hy vọng dòng khách này sẽ thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi du lịch nhanh hơn, giúp các doanh nghiệp du lịch giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.