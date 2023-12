Thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn cho biết tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, chiều 5/12.



Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập TP.Hạ Long tổ chức tại Quảng trường 30/10

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP.Hạ Long đã thông tin về hoạt động Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TP.Hạ Long (27/12/1993-27/12/2023).

Theo đó, Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TP.Hạ Long sẽ được tổ chức tại Quảng trường 30/10 vào ngày 31/12/2023 với chủ đề "Hạ Long - Hành trình phát triển, khát vọng rồng bay".

"Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với các tác phẩm âm nhạc viết về thành phố Hạ Long qua các thời kỳ, được xâu chuỗi liền mạch thành dòng lịch sử về quá trình phát triển của thành phố Hạ Long, màn sử thi độc đáo, đặc biệt tại chương 2 tái hiện ý chí quật cường của Nhân dân thị xã Hồng Gai trong cuộc đấu tránh chống quân xâm lược; trong chương trình có một số ca khúc mới được sáng tác dành riêng cho Lễ kỷ niệm", ông Sơn thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) Nguyễn Ngọc Sơn Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long thông tin báo chí về Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TP. Hạ Long. Ảnh: H.Thành

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, Chương trình có sự góp mặt của trên 1.025 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên (trong đó diễn viên chuyên nghiệp có 415 người; diễn viên quần chúng có 610 người); dẫn chương trình: MC Mỹ Lan, Lê Anh - Đài truyền hình Việt Nam. Các ca sĩ biểu diễn: NSUT Đăng Dương, NSUT Trọng Tấn, NSUT Việt Hoàn, Tân Nhàn, Phạm Thùy Dung, Bùi Hồng Chinh và các ca sĩ Quảng Ninh.



Đặc biệt, chương trình sử dụng hệ thống thiết bị âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, sân khấu, khán đài có quy mô lớn, kết hợp với sân khấu thực cảnh để thể hiện các giai đoạn của lịch sử trong từng cảnh diễn. Trong thời khắc đón năm mới, Thành phố sẽ tổ chức màn bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút (từ 0h00-0h15 ngày 1/1/2024) tại khu vực Quảng trường 30/10 do Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Ôn lại quá trình hình thành và phát triển hào hùng của TP.Hạ Long

Để phục vụ nhân dân và du khách có thể theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, UBND TP.Hạ Long đã xây dựng phương án lắp dựng 3 màn hình led cỡ lớn và xã hội hóa một số màn hình led của doanh nghiệp quảng cáo tại các khu vực trung tâm trên địa bàn để tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm.

Đến thời điểm hiện tại, UBND TP.Hạ Long đã ban hành kế hoạch, xây dựng, phê duyệt nội dung kịch bản và khẩn trương tổ chức triển khai luyện tập, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Công tác trang trí tuyên truyền, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường kinh doanh du lịch đang được Thành phố và các sở, ban, ngành tích cực triển khai thực hiện.

Thông qua các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TP.Hạ Long, góp phần ôn lại quá trình hình thành, phát triển và truyền thống hào hùng cách mạng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc TP.Hạ Long qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đang quyết tâm xây dựng Hạ Long là thành phố kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Bên cạnh Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập TP.Hạ Long còn diễn ra hoạt động như: Hội thảo khoa học về Di sản văn hóa trên địa bàn TP.Hạ Long; Triển lãm ảnh "Hạ Long xưa và nay"; Tổng kết trao giải Cuộc thi ảnh "Hạ Long - Thành phố Di sản"; Hội nghị gặp mặt tôn vinh công dân tiêu biểu…