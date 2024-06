Phim "Trạm cứu hộ trái tim": Nghĩa đi tù, Quang Sự có kịp "lật ngược thế cờ" sau thời gian bị công kích?

Các diễn viên phim "Trạm cứu hộ trái tim". Ảnh: Chụp màn hình

Ở tập 36 "Trạm cứu hộ trái tim", Nghĩa (Quang Sự) bị Công an bắt khi đang ở sân bay chuẩn bị ra nước ngoài định cư cùng An Nhiên (Lương Thu Trang).

Tình tiết này mở ra bước ngoặt mới, bởi mẹ con Ngân Hà (Hồng Diễm) đã có kế hoạch vạch trần tội ác của Nghĩa.

Việc Nghĩa bị bắt cũng khiến khán giả phần nào được giải tỏa sau khi chứng kiến những việc làm tàn ác của nhân vật này.

Từ khi mới lên sóng, "Trạm cứu hộ trái tim" đã vướng tranh cãi vì có nhiều tình tiết gây sốc và thủ đoạn trả thù bất chấp của tuyến phản diện.

Trong đó, diễn viên Quang Sự và Lương Thu Trang đảm nhận vai phản diện thậm chí bị một bộ phận người xem công kích trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Lao Động, Quang Sự cho hay, anh đã hình dung khá rõ từng giai đoạn của phim, lúc nào Nghĩa sẽ được yêu, lúc nào Nghĩa bị ghét, bị lên án, lúc nào được cảm thông. Đến bây giờ, phản ứng của khán giả khá tương đồng với dự đoán của nam diễn viên.

Dù vậy, Quang Sự vẫn bất ngờ vì bị một số khán giả tìm vào trang cá nhân để bình luận, nhắn tin mắng nhân vật Nghĩa.

Lý giải về phản ứng của khán giả, Quang Sự đánh giá: "Tôi là người đã nắm được câu chuyện, về các tuyến nhân vật, còn khán giả mới chỉ nắm được các tình tiết ở thời điểm phim phát sóng. Tôi từng chia sẻ, khán giả có thể coi Nghĩa là một nhân vật phản diện và lên án anh ta. Nhưng với tôi, nhân vật đó vừa đáng ghét, cũng vừa đáng thương.

Trên phim, có những khoảnh khắc mà nội tâm của Nghĩa rất phức tạp. Thử hình dung một người như vậy ngoài đời, có hai cô vợ, một cô vợ thật, một cô vợ giả, có con riêng. Những cảm xúc anh ta thể hiện bên ngoài cũng chỉ là một phần của tâm lý phức tạp đó thôi".

Nam diễn viên khẳng định đến chặng cuối, kịch bản sẽ xoay chuyển theo hướng khác, sẽ khiến người xem thấu hiểu, thông cảm hơn cho Nghĩa.

Tình tiết phim “Trạm cứu hộ trái tim” có chuyển biến rõ rệt giữa hai phe thiện ác. Ảnh: Chụp màn hình

Mặt khác, Lương Thu Trang cũng mong chờ phần sau của phim sẽ làm sáng tỏ động cơ, mục tiêu của nhân vật An Nhiên. "Với nhân vật An Nhiên, không phải vô lý mà cô ấy sẵn sàng sống bên cạnh một người đàn ông và dâng hiến người đàn ông đó cho một người phụ nữ khác. Bản chất tốt, nhưng do hoàn cảnh tạo nên thay đổi, An Nhiên là một nhân vật như thế.

Thực ra, sâu thẳm trong một người phụ nữ, đặt mình vào vị trí An Nhiên, tôi thấy An Nhiên đã yêu hết mình, đã hy sinh hết mình, tuy nhiên cô ấy chưa nhận lại xứng đáng với những gì mà cô ấy cho đi. Từ đó sân hận trong cô ấy đã nảy sinh", nữ diễn viên chia sẻ.

Còn gần 10 tập nữa, "Trạm cứu hộ trái tim" sẽ khép lại. Đến nay, những ân oán, hiềm khích dần được tháo gỡ, giảm bi kịch sau thời gian dài bị chê lê thê, dài dòng, thậm chí tâng bốc nhân vật phản diện quá đà.

Trong khi đó, động cơ thật sự của An Nhiên và Nghĩa cũng đã dần sáng tỏ. Việc bé Gôn không phải con trai ruột của Nghĩa và Ngân Hà đã sinh con được dự đoán sẽ gợi mở những chuyển biến mới trong tâm lý các nhân vật.

Mặt khác, khán giả cho rằng, việc Nghĩa và An Nhiên phải trả giá, trải qua nỗi đau bị phản bội, lừa dối sẽ khiến phim cân bằng, truyền tải thông điệp nhân văn.

Có thể nói, "Trạm cứu hộ trái tim" là bộ phim ồn ào trên sóng giờ vàng nửa đầu năm 2024. Những biệt danh như "diễn viên bị ghét nhất", "nữ chính gây ức chế nhất" hay "nhân vật ồn ào nhất" được khán giả đặt cho dàn diễn viên, sau hàng loạt "drama" chồng chất suốt 36 tập phát sóng.