Quảng Trị: Hàng loạt học viên “ôm cục tức” khi học lái xe ở Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean

Sáng 12/6, hàng chục học viên đã tập trung đến văn phòng của Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean (trong khuôn viên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị) để đòi quyền lợi của mình.

Có mặt tại đây, PV Dân Việt chứng kiến sự bức xúc của các học viên khi họ đã nộp hồ sơ, ký hợp đồng và đóng tiền học phí từ lâu nhưng không được đảm bảo quyền lợi. Có những lúc, giữa học viên, người nhà học viên và lãnh đạo nhà trường to tiếng, cãi vã với nhau khá căng thẳng.

Nhiều học viên Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean tập trung đòi quyền lợi khi bị vi phạm hợp đồng đào tạo. Các học viên rất bức xúc, nhiều người đề nghị nhà trường trả lại tiền học phí. Ảnh: Ngọc Vũ.

Anh Nguyễn Phương Dũng (SN 1995, trú thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau khi làm các thủ tục, ngày 20/10/2022, anh nộp 15 triệu đồng để học bằng lái xe hạng C. Theo hợp đồng, anh Dũng sẽ được dạy lý thuyết và thực hành lái xe trong vòng 5 tháng, trước khi thi tốt nghiệp và tổ chức sát hạch lái xe. Thế nhưng, đến nay đã gần 8 tháng, anh Dũng chỉ được dạy lý thuyết.

"Có người gọi tôi qua Nhật Bản làm lái xe nên tôi mới đăng ký học ở Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean. Tôi hứa với họ sau 6 tháng sẽ có giấy phép lái xe và sẽ qua Nhật làm. Nhưng đến nay đã quá thời gian, nguy cơ tôi bị mất cơ hội việc làm là rất cao. Không những thế, nhà trường vi phạm hợp đồng, còn gây mất thời gian của tôi" – anh Dũng cho hay.

Những chiếc xe của Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean. Ảnh: Ngọc Vũ.

Anh Lê Văn Phước (SN 1986, trú thôn An Nha, Gio An, Gio Linh) cũng nộp 16 triệu đồng cho Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean vào tháng 10/2022 để học bằng C. Đến nay đã quá thời hạn trong hợp đồng nhưng anh Phước cũng chỉ được học lý thuyết qua mạng, chưa được học thực hành.

"Thầy B có cho tôi ngồi lên xe để làm quen chứ chưa được lái xe" – anh Phước nói.

Không chỉ anh Dũng, anh Phước, có rất nhiều học viên bức xúc vì sự chậm trễ của nhà trường, ảnh hưởng đến công việc của họ.

Vì vậy, có rất nhiều người đã làm đơn gửi nhà trường xin rút hồ sơ và nhận lại tiền học phí. Tuy nhiên, nguyện vọng của các học viên chưa được đáp ứng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các học viên đến Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean để đòi quyền lợi. Thế nhưng, họ chỉ được tiếp nhận nguyện vọng kèm những lời hứa.

2 trong nhiều lá đơn của học viên xin rút hồ sơ và nhận lại tiền học phí đã nộp cho Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, nhận được nhiều phản ánh của học viên, ngày 5/6, PV Dân Việt đã gọi vào số điện thoại của ông Võ Thanh Tùng – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean để liên hệ làm việc. Tuy nhiên, ông Tùng không nghe máy.

PV đã nhắn tin vào số điện thoại ông Tùng đăng ký làm việc để tìm hiểu nguyên nhân sự việc nhưng ông Tùng từ chối.

Ngày 7/6, PV Dân Việt tiếp tục nhắn tin đăng ký làm việc thì được ông Tùng hẹn gặp vào lúc 14h cùng ngày. Tuy nhiên, lúc 13h18 cùng ngày, ông Tùng nhắn tin lại cho biết, do bận họp đột xuất nên hẹn gặp vào 14h ngày 9/6. Đúng giờ, PV Dân Việt đến gặp thì ông Tùng từ chối làm việc với lý do bận đi họp, rồi lên ô tô rời khỏi văn phòng.

Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean quảng cáo đăng ký học lái xe ô tô ở trường sẽ thi lấy bằng nhanh nhưng thực tế thì kéo dài nhiều tháng, gây ảnh hưởng công việc của học viên. Ảnh: Ngọc Vũ.

Sáng 12/6, sau khi ghi nhận ý kiến của các học viên, lúc 10h39, PV Dân Việt tiếp tục tìm gặp ông Tùng để liên hệ làm việc nhưng ông Tùng lại từ chối làm việc với lý do bận đi họp.

Nhận được phản ánh của PV Dân Việt về vụ việc nêu trên, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ kiểm tra và thông tin lại trong thời gian tới.

Được biết, Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean được Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô vào tháng 4/2021. Ông Võ Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean được giao điều hành hoạt động đào tài lái xe của nhà trường.