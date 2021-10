Quảng Trị: Vượt barie cảnh báo nguy hiểm, thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích

Ngày 17/10, ông Thái Ngọc Châu - Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, UBND huyện này đã huy động nhiều lực lượng tổ chức tìm kiếm nam thanh niên bị mất tích, đến 9h30 cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Anh H.V.D đã vượt barie cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại (ảnh) để qua ngầm tràn nên bị nước cuốn mất tích. (Ảnh: H.T)

Trước đó, lúc 18h30 ngày 16/10, anh H.V.D (20 tuổi, trú ở khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tìm cách vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu ở thôn Ly Tôn (xã Tà Long, huyện Đakrông).

Trong lúc đang kiểm tra mực nước để tìm cách vượt ngầm thì anh H.V.D bị trượt chân, bị cuốn trôi rồi mất tích.

Tại vị trí bị nước ngập nói trên, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người, phương tiện qua lại và có barie chặn lại, nhưng anh H.V.D vẫn tìm cách vượt qua rồi gặp nạn.

UBND huyện Đakrông đã huy động lực lượng Công an huyện, Biên phòng cùng Công an xã Tà Long và các xã lân cận phối hợp với lực lượng các nhà máy thủy điện trên địa bàn, dân quân tự vệ các xã đi dọc bờ sông để tìm kiếm nam thanh niên. Tuy nhiên, do mưa lớn vẫn tiếp tục, nước lũ ở sông dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Tại TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, gió to, giật mạnh khiến cây gãy đổ. (Ảnh: Trần Vân)

Ông Châu cho biết, mưa lớn từ ngày 16/10 đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt phần lớn ngầm tràn trên địa bàn khu vực vùng núi huyện Đakrông.

Chủ tịch UBND huyện Đakrông cảnh báo người dân hãy chấp hành các biện pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ của chính quyền địa phương để tự bảo vệ tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và xã hội.

Theo thông tin từ lãnh đạo thị trấn Khe Sanh, nam thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích có hoàn cảnh khó khăn, đi bóc vỏ tràm thuê thì bị nạn.

Được biết, từ 19h ngày 15/10 đến 7h sáng nay (17/10), khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 120-170mm. Mưa lớn làm nước sông dâng cao, gây ngập tại các ngầm tràn và chia cắt một số tuyến đường giao thông ở khu vực miền núi Hướng Hoá, Đakrông; gió mạnh khiến 2 trụ điện ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh bị gãy đổ.

Tại TP.Đông Hà, gió to, giật mạnh, mưa lớn diễn ra từ ngày 16/10 đến sáng 17/10 khiến cây cối gãy đổ. (Clip: Ngọc Vũ)