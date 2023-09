Quốc Khánh: Tôi đã “trốn” mạng xã hội và sống thật với chính mình

Quốc Khánh lần đầu đóng vai chính phim chiếu rạp. Ảnh: NSX

Lần đầu tiên Quốc Khánh đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng, bạn có bị sốc không?



- Đây là bộ phim đầu tiên tôi đóng vai chính và để lại cho tôi nhiều ký ức nhất. Tôi vốn được mọi người nhìn nhận là diễn viên hài nhưng anh Khương Ngọc lại có thể tin tưởng, trao cho tôi cơ hội thể hiện loại vai mà tôi chưa bao giờ hình dung được. Nhân vật Hoàng là một người có chiều sâu và bất ổn tâm lý, sống nội tâm.

Trước khi quay phim, tôi và anh Ngọc gặp nhau thường xuyên để lấy tâm lý nhân vật, tạo ra Hoàng và sống với tính cách của Hoàng. Anh Ngọc bảo với tôi: "Khánh, từ nay em có muốn trả lời câu hỏi của anh thì trả lời, không thì thôi. Em cứ sống theo tâm lý nhân vật cho đến ngày quay". Ngay khi bước vào những set quay đầu tiên, tôi thấy lạ lạ, sợ mọi người bảo mình chảnh nhưng tất cả đều rất bình thường. Tôi cứ sống theo nhân vật và coi Quốc Khánh là Hoàng Review. Hoàng Review là Quốc Khánh.

Quốc Khánh từng bị tấn công trên mạng đến mức có suy nghĩ tiêu cực. Ảnh: NVCC

Quốc Khánh đã từng bị tấn công trên mạng xã hội như Hoàng ở trong phim Live: #PhatsTrucTiep?

- Là một nghệ sĩ tôi nghĩ ai cũng gặp ít nhiều tình huống bị tấn công trên mạng. Đôi khi không cần những người nghệ sĩ, người nổi tiếng đâu. Một người bình thường cũng bị tấn công rất nhiều. Ngày trước, ở thời điểm mới vào nghề, tôi cũng đã nhận vô số những bình luận tiêu cực về mình. Lúc đó, tôi dằn vặt bản thân, buồn bã. Tôi không hiểu là tại sao họ cứ nói những vấn đề nghe nặng nề, không đúng về mình. Rồi, tôi sợ những câu nói tiêu cực, chê bai đó nhiều người đọc sẽ hiểu lầm về mình rồi phóng đại mọi thứ lên.

Có một thời điểm tôi không dám chơi Facebook, không chơi Tiktok, không đọc những bình luận, không dám lên mạng… Nhưng rồi, mình cứ âu sầu vào những điều tiêu cực thì mình chẳng làm được gì hết. Nên, tôi quyết định không đào sâu vào sự khó chịu và bới móc nó để dằn vặt mình nữa. Tôi tập vui vẻ đón nhận những điều không hay chứ không còn chăm chăm vào việc "Tại sao người ta chê mình?" nữa. Mình cứ sống đúng với tính cách, con người mình chứ cũng không còn "nửa nạc nửa mỡ", sợ sệt bị người này, người kia chê. Mình cứ sống trong sợ hãi như vậy mình vừa không là chính mình, lại mất đi sự tự tin nữa.

Mình cũng không thể cấm người ta chê bai bình phẩm được. Mong qua Live: #PhatsTrucTiep, công chúng có nhiều góc nhìn hơn về chuyện này.

Quốc Khánh trong cảnh Hoàng trong phim điện ảnh sắp ra mắt Live: #PhatsTrucTiep. Ảnh: NVCC

Ranh giới giữa sự tấn công, sự góp ý và cách thể hiện quan điểm rất nhỏ. Quốc Khánh có nghĩ đôi khi cách thể hiện quan điểm của người này là sự công kích người khác hay không?

- Đôi khi trong cuộc sống, tôi cũng ngại thể hiện quan điểm của mình, sợ gây cảm giác công kích người khác. Ở tuổi của tôi, không lớn cũng nhỏ nhưng tôi nhận ra mình không thể vừa chiều lòng người khác, vừa chiều bản thân mình. Chỉ có thể chọn một. Trước đây, tôi có một quãng thời gian dài sống trong việc chiều lòng người khác. Tôi giấu quan điểm của mình.

Mình không thể nào sống không thật với bản thân mình được. Và quan trọng những quan điểm, suy nghĩ của mình nó phải thật. Lời nói của mình nếu vô tình làm người khác tổn thương đi chăng nữa nhưng đó là quan điểm, chính kiến của mình. Nếu sai thì mình nhận trách nhiệm, nhận lỗi với người khác. Mình không thể sống một cuộc sống mặc kệ mọi thứ và cũng không thể vì sợ người này, người kia tổn thương mà ngay cả lên tiếng nói cũng không dám. Quan trọng, mọi thứ mình nêu ra phải thật, chi tiết và có trách nhiệm.

Anh có chạnh lòng khi bạn bè cùng trang lứa nổi tiếng hơn mình?

- Thời điểm còn đi học, tôi là một trong những sinh viên giỏi và có học bổng. Thi học kỳ 13 bài thì mình được diễn hết 10 bài. Và tôi luôn tự tin, mình có khả năng trở thành một diễn viên giỏi. Nhưng cho đến khi mình rời khỏi trường, bước ra ngoài thị trường lúc đó mới chợt nhận ra rằng, rất nhiều bạn giỏi hơn mình.

Đôi khi, mình thấy có những bạn không có tài năng nhưng họ nổi tiếng thì việc tủi thân là điều không thể không có. Nhưng khi mình được tiếp xúc với những người bạn tài năng, giỏi, vóc dáng đẹp, họ có nhiều cơ hội may mắn và thành công. Đối với tôi, tôi lại không chạnh lòng, vì mình đi so sánh với những người như vậy mình sẽ chạnh lòng cả cuộc đời. Tôi thích được tiếp xúc, chơi với những người giỏi. Quốc Khánh chỉ nhìn vào Quốc khánh, vượt qua bản thân mình. Hai, ba năm qua, tôi rất tự hào về mình. Và cũng do mình sống theo cảm hứng và bản năng nên mình phát triển không quá nhanh. Tuy nhiên, tôi lại thấy mình rất vui, hạnh phúc.

Quốc Khánh trong cảnh Hoàng bị bao vây trong phim Live: #PhatsTrucTiep. Ảnh: NVCC

Làm việc theo cảm hứng Khánh có sợ sẽ trở thành tùy hứng?

- Nếu so với con thỏ thì mình sẽ thấy mình trì trệ, còn với con rùa thì mình thấy bình thường. Tôi không đặt áp lực cho tôi là phải nổi tiếng, phải mua xe, mua nhà vào năm bao nhiêu tuổi. Tôi làm việc theo niềm vui. Có thời điểm tôi hát rap cho vui, tôi được book show hát, quay quảng cáo liên tục, nhiều khi, một tuần phải sáng tác 5, 6 bài rap cho 5, 6 nhãn hàng. Lúc ấy, tôi nhận ra: "Sao mình cứ làm hoài, làm hoài, niềm vui trong nghệ thuật không có?". Mọi người bảo "Sướng muốn chết, có tiền nhiều mà". Nhưng tôi không thấy vui. Tôi làm nghệ thuật là phải thấy vui, hạnh phúc với nghề.

Anh Khương Ngọc là người đạo diễn mà tôi chờ rất lâu rồi. Lâu lắm tôi gặp được người đạo diễn có cùng suy nghĩ và anh cho tôi cảm giác làm nghệ thuật phải thoải mái. Thoải mái ở đây không phải muốn làm gì làm mà là thoải mái đầu óc, mình đừng có bị áp lực quá nhiều, đôi khi áp lực sẽ khiến mình đánh mất đi sự hồn nhiên trong nghệ thuật.

Với vai Hoàng, Quốc Khánh được thoải mái thể hiện. Có thể nói vai diễn này cũng là một phần nào đó bản ngã của Khánh?

- Lúc đầu, sau khi đọc kịch bản và đưa cho bạn bè đọc để góp ý, ai cũng thấy nhân vật Hoàng này cư xử sai. Tôi cũng nghĩ khán giả xem xong phim cũng thấy sai. Nhưng, ở khía cạnh nhân vật, tôi lại thấy nhân vật này rất đúng. Thậm chí, anh Khương Ngọc ngồi đọc kịch bản với tôi và nói về những cái sai của nhân vật, đôi khi tôi nhập tâm tới mức không thấy nhân vật sai ở đâu. Mình ăn một ổ bánh mì, mình thấy dở thì mình chê dở. Đâu phải ai làm bánh mì ra ngày nào cũng ngon đâu. Tôi sống với nhân vật Hoàng và bị rơi vào ngõ cụt, cảm giác bất lực thảm thương, tuyệt vọng nhưng cũng rất có chính kiến mà không thể nào thỏa hiệp hay giả tạo.

Cảm ơn Quốc Khánh đã chia sẻ thông tin!