Quốc Oai thành lập trên 1.000 điểm chữa cháy công cộng

UBND huyện Quốc Oai cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không có vụ cháy lớn xảy ra, về cơ bản công tác PCCC&CNCH đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là trong việc thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, điển hình là các xã: Sài Sơn, Đông Xuân, Tân Phú, Tân Hòa, Ngọc Mỹ, Nghĩa Hương, Đại Thành đã triển khai bổ sung các điểm chữa cháy công cộng. Công tác tuyên truyền PCCC tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, nội dung khác nhau qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong công tác PCCC&CNCH.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QO

Đến nay, toàn huyện Quốc Oai đã thành lập: 138 tổ liên gia an toàn PCCC với tổng số 1.187/3.119 hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và 37 hộ gia đình chỉ để ở tham gia tổ liên gia an toàn PCCC, đã thành lập bổ sung 152 điểm chữa cháy công cộng nâng tổng số lên 1.041 Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn toàn huyện. Các xã thị trấn đã tuyên truyền, vận động thêm 57 hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2, 8.246 hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy, 3.743 hộ gia đình trang bị dụng cụ phương tiện CNCH cần thiết.

Tổng số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH trên địa bàn huyện tính đến thời điểm báo cáo là: 5.743 cơ sở. Trong đó số cơ sở do Công an huyện quản lý là: 540 cơ sở và 178 cơ sở nguy hiểm cháy nổ; số cơ sở do UBND cấp xã quản lý là: 5.203 cơ sở. Đã tổ chức ký cam kết an toàn PCCC 352 hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh.

Công an huyện Quốc Oai đã tổ chức kiểm tra 18 lượt cơ sở, quá trình kiểm tra đã tiến hành xử phạt đối với 03 trường hợp, xử phạt số tiền: 177.000.000 đồng; Tạm đình chỉ, đình chỉ 01 cơ sở, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra 210 cơ sở, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC 210 cơ sở, không xử lý vi phạm hành chính. Đã hướng dẫn 777 cơ sở khắc phục được tồn tại, giải pháp trước mắt; hiện còn 1201 cơ sở chưa khắc phục được tồn tại, giải pháp trước mắt.

kế hoạch trọng tâm về PCCC và CNCH tháng 5/2024. Ảnh: QO

Phát biểu tham luận tại hội nghị các đại biểu đã báo cáo, nêu đề xuất, kiến nghị và các giải pháp để quản lý, triển khai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, các cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở tại khu dân cư, các nhà nghỉ, nhà trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. ….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Sơn- Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu đối với các Phòng ban, cơ quan chức năng của huyện tiếp tục bám sát vào nhiệm vụ được giao, phân công cán bộ phụ trách để tiếp tục giúp đỡ các địa phương, các đơn vị trường học xây dựng các phương án, kế hoạch kiểm tra khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác PCCC và CNCH.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh sản xuất, trong sử dụng điện, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong kinh doanh, sản xuất không đủ điều kiện về công tác an toàn PCCC, hướng dẫn các xã thị trấn rà soát số cơ sở cần quản lý về an toàn PCCC để nhập thông tin vào phần mềm dữ liệu quốc gia theo yêu cầu của cấp trên.

Đối với UBND các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC, thực hiện nghiêm việc rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất, tổ chức cho các cơ sở kinh doanh sản xuất, dịch vụ nhà nghỉ, nhà trọ ký cam kết về đảm bảo an toàn PCCC, thường xuyên kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các điểm công cộng đã được trang bị, đầu tư lắp đặt.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tập huấn nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho các nhà trường, các hộ sản xuất kinh doanh và nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm..

Đối với Công ty điện lực Quốc Oai và các HTX, công ty cung cấp dịch vụ mua bán điện trên địa bàn thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây, trạm biến áp, các cột điện dân sinh để đảm bảo nguồn điện cung cấp cho người dân, cũng như an toàn về điện trong mùa mưa báo năm nay.

Tăng cường rà soát các hợp đồng mua bán điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt không đủ điều kiện về PCCC hoặc sử dụng điện tại các công trình vi phạm phải ngưng cung cấp điện để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.